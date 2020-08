Qué mejor en 2021 y no dentro de cuatro años. Acelerar la baja de las comisiones que cobran las Afores en un lapso de cinco meses, es el punto que se gestiona al interior de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Parece que urgen noticias buenas y se requieren a la brevedad, para ser anunciadas con bombos y platillos.

Lo bueno, es que, en el tema de las Afores y ahorro de trabajadores, nos dicen, sí se puede, sólo es cuestión de asegurar reglas que permitan certeza jurídica tanto al trabajador de su rendimiento y ahorro, como a las administradoras en el proceso de reglas claras, que les permitan trabajar en el mediano y largo plazo.

Vamos por pasos. Bajar la comisión de las Afores en el manejo del ahorro de los trabajadores era un compromiso hecho y hablado entre las autoridades actuales y las Afores.

El objetivo era que, en 2024 cuando concluyera la actual administración, la comisión bajaría de 0.92 a 0.70, lo cual sonaba lógico porque subiría el nivel de ahorro de los trabajadores, y la posibilidad de ampliar la base de inversión de las Afores se haría una realidad. No obstante, nos comentan que desde hace unos días, el Gobierno Federal busca a toda costa llegar a acuerdos con las Afores para bajar el nivel de la comisión en cinco meses, a fin de que a inicios del 2021 sea una realidad.

Lo cual ha puesto a trabajar a marchas forzadas las Afores y entrar en un tema de negociación con la Consar, que preside Abraham Vela Dib.

Cabe comentar que las administradoras de los ahorros de los trabajadores, las Afores, están totalmente de acuerdo en bajar la comisión, avaladas con la puesta en marcha de la reforma de pensiones, así como con la puesta en marcha de la iniciativa que esta en la Cámara de Diputados, la cual permite un portafolio más amplio, de instrumentos en los que se puede invertir los recursos de los trabajadores, a fin de ofrecer mejores rendimientos.

Nos dicen que es cuestión de asegurar que no se echará para atrás, ni la reforma de pensiones, ni la ampliación de los instrumentos de inversión. Y que la iniciativa que esta congelada en el Congreso desde enero del 2019, por fin saldrá, apoyando a las Afores a tener: más instrumentos de inversión, menor burocracia en procesos, y a sustituir las Siefores por Fiefores. Es decir, dejar a un lado las Sociedades de Inversión y constituir Fondos de Inversión. Además de fortalecer la figura de la Consar, como ente regulador. Hay que ser realistas, es necesario establecer un panorama equilibrado y con certeza jurídica de largo plazo, a fin de cuentas, la comisión que se cobran depende del nivel de ahorro, condiciones económicas de un país y procesos que se llevan a cabo. Y en México no estamos muy bien que digamos en dichos puntos.

Con este comentario no quiero decir que no se puedan o deban bajar las comisiones que hoy cobran las Afores y dejarlas en niveles de 0.77 que es la media internacional. Pero definitivamente se necesita mayor estabilidad y certeza jurídica en nuestro país. Ojalá se lleguen a consolidar los puntos finos del tema y no se opte por sólo dar una noticia mediática, aunque en el mediano y largo plazo pueda ser contraproducente.