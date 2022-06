Todo el peso de la Suprema Corte ha caído sobre las mujeres y niñas de Estados Unidos. Seis ministros enemigos de las libertades borraron de un plumazo la garantía que Roe vs. Wade daba a quienes tomaran la decisión de abortar. Garantía limitada, como se ha visto, por las triquiñuelas de estados como Texas que, abusando de sus facultades estatales, impusieron o pronto impondrán restricciones inhumanas que afectan sobre todo a las más pobres, e incluso a víctimas de violación o incesto. Para controlar los cuerpos y vidas de las mujeres, los principios de libertad y democracia no son obstáculo: “Nosotros Dictamos la Ley”, informan los altos jueces nostálgicos del pasado a una sociedad ávida de un futuro mejor.

Para la plutocracia que impide la regulación de las armas y sólo se preocupa por la vida en cuanto “protegerla” le facilita someter a la mitad de la población, los niños masacrados, las niñas violadas o los proyectos rotos de mujeres que no quieren o no pueden ser madres, son mero “daño colateral”. El legado envenenado de Trump incluye tanto el discurso de odio que divide al país como la manipulación descarada de las instituciones.

Esta determinación infame, sin embargo, no ha quedado sin respuesta. Gracias al trabajo de miles de organizaciones, millones de mujeres se han movilizado contra este atentado a sus libertades: no están dispuestas a retroceder medio siglo ni a encerrarse a llorar sus pérdidas. Saben que esa prohibición no impedirá los abortos, sólo pondrá en peligro la salud y la vida de miles de mujeres, sobre todo precarizadas, que no cuenten con medios para costearse un aborto seguro en otro estado. Gobernadores de entidades donde el aborto es legal han asegurado que seguirán garantizando este derecho. Diversas/os juristas han planteado alternativas para revertir este abuso: aprobar una ley federal, ampliar la Corte. Mucho depende, por desgracia, de cálculos y presiones políticas partidistas, pero mucho dependerá también de las y los votantes que en noviembre podrían impulsar un giro hacia la recuperación del compromiso ético democrático en el Congreso. La esperanza no se ha apagado.

Las manipulaciones de la Ley y el abuso de poder de funcionarios contra los derechos de las mujeres en el mundo no se limitan al afán de control sobre sus cuerpos y vidas mediante la prohibición del aborto. En México, por ejemplo, la torcida impartición de la justicia en casos de aborto, feminicidio, violación o trata, forma parte también de una estrategia de control patriarcal. Aunque hemos avanzado en garantizar el derecho a decidir sobre la maternidad, el derecho de las mujeres a la vida y a la libertad sufre continuos embates. Al cobijo de la impunidad sistemática que corroe el aparato judicial, hay quienes matan, desaparecen o violan como si estuvieran por encima de la Ley, como si la vida de mujeres y niñas no valiera nada. Casos como el de Abril Pérez Sagaón o el continuo aumento del feminicidio impune en México alimentan la misoginia criminal.

En medio de este panorama desolador, estalló hace unos días el horrendo feminicidio de la cantante Yrma Lydia Gamboa, asesinada por su marido en un lugar público. La joven, que buscaba divorciarse, había denunciado violencia marital previa, sin consecuencias. Las circunstancias de su asesinato, con premeditación, alevosía y ventaja, corresponden punto por punto al tipo penal de feminicidio, que se castiga con pena carcelaria máxima.

Hay quienes dudan que el peso de la Ley supere la influencia de un hombre con poder económico y político. Las leyes sin embargo son claras. Para que haya justicia sólo hace falta que las autoridades demuestren su compromiso con la legalidad y con la vida de las mujeres. Su credibilidad está en juego. Nuestra sociedad no está tan organizada como en Estados Unidos pero el hartazgo por los abusos patriarcales contra la Ley y la vida es el mismo.