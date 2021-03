Muchos interpretaron las palabras presidenciales de “relevo generacional” y el anuncio de que en 2024 se irá a Palenque como la señal para iniciar la pelea entre sus colaboradores para ganar la candidatura presidencial de Morena.

Muy muy anticipado que a 42 meses que venza su mandato el presidente ponga en marcha una disputa que, a querer o no, alterará el ambiente en el gabinete y el ritmo de trabajo.

Y habló de continuidad. La palabra empleada hace más de 30 años por don Miguel de la Madrid para hablar de su sucesión; pero entonces faltaban seis meses para la postulación de Carlos Salinas de Gortari.

Llega la corrosiva austeridad a la SEP

Leal, como es al presidente, la Secretaría de Educación Pública Delfina Gómez, hará la tarea que su antecesor no quiso hacer por prudencia y responsabilidad: el recorte de personal propio de la austeridad franciscana del régimen.

Nadie se opone a quitarle grasa al aparato administrativo, pero los veteranos militares dicen que no se gana una guerra con mandos medios capaces y experimentados. Lo mismo aplica a la administración, la pública y la privada.

Experimentada en el sector, sabe la funcionaria que los recortes —brutales, dicen—, podrían ralentizar el ritmo de trabajo y, como en otras oficinas, degradar la calidad, algo letal cuando de la educación pública se trata. Ni modo, a eso la mandaron.

La maratón de la reforma eléctrica

Un amparo provisional, que podría ratificarse el jueves de la próxima semana inicia la carrera por detener o cambiar a la reforma eléctrica y el transitar de las impugnaciones de empresas privadas en el laberinto del poder Judicial.

Hábilmente, quizá ya advertido, el juez que dio el provisional amparo lo hace general, lo cual en estricto rigor evitará que una lluvia de solicitudes de presuntos afectados agobie más al poder Judicial federal, también afectado por la pandemia.

El caso llevará varios meses para que, si avanza lo suficiente pudiera llegar a la Suprema Corte. Aun así, este podría ser el primer round de una larga pelea, pues a los quejosos les quedaría el recurso de cortes extranjeras. Como sea, un buen pleito.

NOTAS EN REMOLINO

Una larga respuesta presidencial en la mañanera sobre las cosas terribles que hizo el neoliberalismo en la minería sirvió para deducir que el gobierno de la República no ha decidido que hacer con los grandes yacimientos de litio de México. O quizá están hecho bolas con algo novedoso… Una cosa es la legalización de la marihuana que todavía debe aprobar el Senado y otra, muy distinta, una eventual legalización del cultivo de amapola y la comercialización de estupefacientes, porque abriría una puerta que no podría cerrar México ni yendo a bailar a Chalma… La torpeza de la gente de Bienestar se topó con los oaxaqueños que, cuando les dijeron que no habría vacunas en algunas comunidades de los Valles Centrales se pusieron en pie de guerra… Por cierto, uno se pregunta si la actitud colérica del doctor Hugo López-Gatell es eventual síndrome pos Covid o simplemente como dijera Enrique Guzmán: el mar marea…