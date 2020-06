No cabe duda de que las crisis nos enseñan a sacar lo mejor de nosotros. Las consecuencias económicas de la pandemia Covid-19 son, todavía, incalculables en nuestro país. Estimaciones conservadoras, determinan una contracción económica del 8% del PIB. Algunos sectores de la economía serán más afectados que otros, pero todos con pérdidas importantes. El manejo de esta crisis es y será un verdadero retroceso para nuestro país, así como para muchos otros países del mundo entero.

Por ejemplo, Suecia es un país escandinavo del norte de Europa con poco más de 10 millones de habitantes y con un PIB per cápita anual de aproximadamente 52,000 dólares. Contrasta con México no solo con la población que es inferior a la de nuestro país, sino porque tenemos un PIB per cápita de 9,800 dólares, mucho menor. Suecia, a diferencia del resto del mundo, tomó la decisión de no confinar a sus habitantes y permitir el libre tránsito. Esto le ha valido críticas internacionales, principalmente ante el número de enfermos y muertos por el Covid-19. No obstante, la economía sueca no ha sufrido consecuencias importantes y su recuperación se estima será más rápida que en otros países.

Wuhan, es una ciudad en el este de la República de China, con una población similar a la de todo el país sueco y con un PIB per cápita estimado de 9,000 dólares, como el nuestro. Esta ciudad es considerada como el lugar en donde se originó la pandemia por el Covid-19. La decisión del gobierno chino fue implementar de manera inmediata un confinamiento total de manera obligatoria y estricta para todos los habitantes. Hasta este día se considera que el virus está contenido y la economía china está iniciando su lenta reactivación.

En México quisieron replicar el caso de Wuhan, ordenando el confinamiento de sus habitantes, desafortunadamente los resultados no fueron exitosos. En nuestro país la economía se paralizó. Hemos visto grandes pérdidas de empleo y cierre de empresas y negocios en todas las ciudades. Además, a este día el virus sigue entre nosotros, pues no se ha logrado contener.

Cada país es diferente y cada caso debe ser tratado como tal. Queda claro que cada país es responsable de sus acciones y decisiones, y las consecuencias y resultados de estas las veremos en los siguientes meses o quizá años.

La decisión del Gobierno de México fue apostar por salud por encima de la economía, sin mayor análisis. Como empresarios, estamos preocupados por la salud de los nuestros, nuestras familias y nuestros empleados, pero de igual forma la salud de nuestras empresas y la economía nacional, todos aportando de alguna forma al bienestar de México.

Debemos entender que esta enfermedad llegó para quedarse y debemos actuar con responsabilidad ante ello. Debemos exigir al Gobierno la apertura de la actividad económica en todas las industrias, siempre siguiendo estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La reactivación permitirá antender las necesidades de todos. Será muy difícil regresar a la normalidad que estábamos acostumbrados, por lo que ahora debemos adaptarnos a lo que será una nueva normalidad a partir de esto.

En la Coparmex hemos exigido a las autoridades que se apoye la reactivación de la economía, más allá de los apoyos que fueron negaron por el gobienro, la realidad exige hacer frente de manera urgente la situación y aperturar gradualmente las actividades económicas. Como organismo hemos estado apoyando a los empresarios para asesorar y apoyar durante toda esta difícil etapa, a través de webinars, asesoría gratuita de especialistas, convenios con la banca privada, fondos de inversión y plataformas digitales para reactivar el consumo, entre otras acciones. Es necesario, cuanto antes, aperturar la puerta de la economía para que como empresarios hagamos lo que nos corresponde y nos define, crear riqueza y generar empleos.

*El autor es empresario y Presidente Nacional de la Comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex.

Twitter: @elrulovilla

[email protected]