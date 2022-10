AMLO y los fenicios

El pasado martes el presidente López Obrador me recordó mis tiempos de estudiante de secundaria. Los exámenes de Historia Universal, en el segundo año, no eran escritos, eran orales, teníamos que desarrollar verbalmente un tema de los vistos durante el semestre: los chinos, los egipcios, los griegos, los fenicios, los romanos, etcétera… El profesor ponía en una caja papelitos con los temas. El alumno sacaba el papelito que la suerte le deparara y éste tenía escrito el tema del que tenía que hablar para mostrar su conocimiento del mismo. Teníamos un truco que consistía en aprendernos bien uno o dos temas y saber más o menos de qué trataban los demás para hacer lo siguiente. Supongamos que el alumno supiera muy bien el tema de los fenicios y apenas supiera algo de los griegos y éste fuera el tema que le tocó en suerte. Entonces el estudiante comenzaba a hablar de Grecia:

La historia de Grecia es una historia milenaria, en medio de guerras y conflictos; los griegos marcaron el avance de la civilización occidental; en Grecia se inventó la democracia. A los griegos se les deben importantes obras literarias, que no hubiera sido posible conocer sin la intervención de los fenicios que inventaron la escritura. Los griegos le dieron nombre a Fenicia cuyos habitantes eran grandes navegantes. Los fenicios recorrieron el mar Mediterráneo hasta las costas de la Península Ibérica donde fundaron colonias como Málaga, Ibiza y Cádiz… y así se llevaba uno el tema hacía el terreno que le convenía…

Antier la periodista Nayeli Roldán, de Animal Político, en la conferencia mañanera, sacó a relucir el tema de la compra del software Pegasus por parte de Sedena, y la infección telefónica sufrida por dos periodistas y un activista de derechos humanos. Preguntó: “¿Usted sabía de esta compra que realizó Sedena y quién autorizó al Ejército para espiar? El presidente minimizó el tema, dijo que ellos (el Ejército) tienen labores de inteligencia (…) no de espionaje, que es distinto”. De ahí pasó a decir que sus “adversarios buscan equipararlos con los que gobernaban anteriormente, y no somos lo mismo”. Expresó: “Y todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos y ahora se han dedicado a atacarnos”. Cualquier información que no lo favorezca —opinión del escribiente— es un ataque. “Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de ustedes”. Respetuosos pero inquisidores diría el columnista.

En defensa del medio para el que trabaja, Nayeli, aclaró: “en Animal Político publicamos en el sexenio pasado La Estafa Maestra y Las empresas fantasmas de Duarte”. Pero el señor presidente pasó por alto el dato. Luego de que la reportera manifestara que tienen pruebas de su denuncia que ya están presentadas en la fiscalía. López Obrador ripostó que él no es conservador, que su doctrina no es la hipocresía como los anteriores gobiernos a los que ustedes aplaudían (y dale con la descalificación). Agregó que si tienen pruebas que las presenten (ya lo hicieron) y dicen: ‘El presidente miente’ (…) pero no voy a mentir (…) tenemos tres principios que nos guían, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”. Soslayó los argumentos de la periodista hasta argumentar que él desde el 88 fue espiado y vigilado. “Cuando empecé como opositor (…) tenía un carro día y noche frente a mi casa de informadores —el carro, no la casa— iba yo a un centro comercial o al mercado y ahí iban detrás de mi, íbamos al cine y se metían al cine. Mostró su expediente que sacó del Archivo General de la Nación —una copia porque regresó el original— donde consta que era vigilado por Nazar Haro, “cuando era yo director del Instituto Nacional Indigenista”. El cuestionamiento era sobre los griegos y lo desvió a los fenicios.

Punto final

- ¿Te gusta la teoría de Einstein?

Relativamente.