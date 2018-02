No hay duda que Andrés Manuel López Obrador aprendió las lecciones de sus dos derrotas en elecciones presidenciales. Eso, quizá, explique su declarada “huelga” en esta etapa de Intercampañas.

Aunque alega que no quiere violar la ley, como, afirma, lo hacen sus adversarios con la tolerancia de la autoridad electoral, en realidad capitaliza que llega a esta etapa con reconocida ventaja en las preferencias electorales.

Así gana tiempo, toda la cuaresma, lo cual evita, tanto él como cualquiera de sus voceros o dirigentes haga una declaración imprudente al calor de la discusión y afecte su ventaja táctica. Confía tanto, que ni siquiera ve la necesidad de debatir antes que empiece la campaña.



INE: su tarea se contar y contar bien

La diferencia entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial por la intención de los consejeros de “expeditar” el conteo de votos en las casillas el próximo uno de julio, alinea a la opinión ilustrada y publicada en favor del instituto.

El rol del Tribunal Electoral del Poder Judicial es buscar que el procedimiento del recuento en las casillas se haga de acuerdo a la ley, no para complacer la ansiedad de la generación de los “280 caracteres”.

Bastante sospechosismo lanzan las fuerzas antisistema contra el proceso electoral como para fomentarlas con una doble apertura de urnas y, ahí sí, provocar un conflicto electoral.



Candidatos: se acaba la simulación



Ayer las tres coaliciones que se disputan la Presidencia de la República ya escogieron sus respectivos candidatos, a quienes ahora sí, sin tapujos, podemos llamarles así, aunque en este limbo de intercampaña no aparezcan en los spots.

Cada coalición ungió candidato a su modo. Morena, simplemente le preguntó a los reunidos si aprobaban que López Obrador fuera el candidato. Las manos alzadas dijeron sí. Anaya cumplió con el ritual panista, y los delegados lo proclamaron.

Meade fue designado oficialmente candidato por los delegados priístas reunidos en el Foro Sol. El conflicto priísta no estuvo ahí, está en la grilla de los propios y los adversarios.

NOTAS EN REMOLINO



Claro que la senaduría para Miguel Ángel Mancera fue resultado de una negociación. Para bien o para mal, esa es la política, negociación, negociación y más negociación… La reiterada propuesta y hasta promesa de que se rebaje a la mitad el salario de los funcionarios públicos, personalmente, me parece que bien podría ser inconstitucional, pero ¿a quién preocupan esas minucias en plena campaña?... No se deje impresionar los quienes dicen que hay mucha violencia y que es una amenaza para la elección presidencial. Sólo recordemos que hace poco hubo elecciones en Tamaulipas, en plena violencia criminal, y no sólo se celebraron, hasta hubo alternancia… Detienen a los presuntos responsables del asesinato contra un líder de encuentro Social en el Estado de México. Lo interesante será saber quién les pagó… El discurso del gobernador de Chihuahua Javier Corral en la convención panista fue “un ejercicio de libertad de expresión”. Y, por supuesto de incontenible protagonismo… Ya explicó la Tesorería de la Ciudad de México que, aunque haya un pequeño grupo de legisladores capitalinos que dizque controlarán la reconstrucción, es la tesorería la que maneja el dinero, no ellos…