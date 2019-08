Tal vez la estrategia comunicacional del presidente López Obrador sea muy efectiva en términos de política, pero para la marcha de la economía es sumamente dañina

Hipótesis: una de las razones que explica la desaceleración en la que ha caído la economía de México es la estrategia comunicacional que sigue el presidente López Obrador. Para adentrarme en la materia me remito a una columna que publicó en El Economista el experto Rubén Aguilar. Asusta enterarse de que lo menos importante en esa estrategia es servir a la verdad. Lo importante es la omnipresencia y mantener a los opositores a la defensiva a base de descalificaciones, epítetos y juicios sumarios.

Tal vez esa estrategia resulte muy efectiva en términos políticos para que López Obrador mantenga sus niveles de aceptación pública, pero es tremendamente perjudicial para la economía. Genera inquietudes y exacerba la incertidumbre de los agentes económicos. La marcha de la economía depende de las reacciones diarias, individuales, pero concurrentes, de millones de consumidores. Y las señales que esos agentes económicos reciben de los altos círculos del poder son muy importantes para que sus acciones resulten benéficas al bienestar colectivo o francamente desestabilizadoras. En su momento, se confirmó plenamente que el presidente Echeverría nunca entendió este principio y de ahí la incontinencia verbal que le fue característica durante su sexenio. Cabe preguntarse si algún día lo entenderá López Obrador.

Tres episodios recientes confirman la disfuncionalidad discursiva de López Obrador. El primero, cuando en ocasión de unos documentos de la OCDE en los que se analizaban las implicaciones ambientales de dos proyectos del régimen arremetió en contra del secretario ejecutivo de ese organismo internacional. Poco después, ante la reducción del pronóstico de crecimiento para la economía mexicana acusó que el FMI carecía de “autoridad moral”. Más recientemente, denostó contra el Banco de México y llamó a sus funcionarios “arrogantes” y “entrometidos”.

En los tres casos, AMLO terminó perdiendo los enfrentamientos retóricos cuando los voceros de esas entidades no cayeron en sus provocaciones y le respondieron indirectamente con gran aplomo técnico. Pero AMLO suele carecer de gracia aun en la derrota y en el caso del Banco de México replicó que no lo volvería a embestir ¡para no irritar a la prensa “conservadora”! Pero ése no era el caso, sino que carecía de razón. Y los daños sobre la marcha de la economía siguen causándose.