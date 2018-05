Muchos no han entendido los mensajes del candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador y todavía creen que, si llegara a ganar la Presidencia, el rol de las ONG seguiría igual, ¨business as usual¨.

En la reunión con la Coparmex el tabasqueño rechazó la propuesta para modificar la Constitución y, en las designaciones para organismos autónomos, deje a las ONG las facultades que constitucionalmente corresponden al Ejecutivo Federal y al Congreso.

Fue más que claro en asegurarles que, si gana la Presidencia de la República, no cederá facultades del Ejecutivo, porque sabe que las ONG quieren esas facultades, pero sin pasar por la incomodidad de ir a las urnas a ganar el respaldo del voto.

Violencia, ¿y la responsabilidad local?

A nadie nos sorprende que las narrativas de las campañas políticas intenten responsabilizar al gobierno federal de la creciente violencia en muchas comunidades de la República, sorprendería que autoridades locales y estatales asumieran su responsabilidad.

Porque, en estricto rigor, casi toda la violencia es el resultado de luchas entre delincuentes por el control del narcomenudeo, por cobrar derechos de piso y protección y hasta derechos de paso. Todos delitos del ámbito del fuero común.

Y, por supuesto, al calor de las campañas nadie reconoce el error cometido al impedir que se estableciera el mando policial único en los Estados, porque sería asumir la culpa por casi toda la violencia que ahora nos agobia.

Seguridad, que la pague mi compadre

Agobiaron a los ciudadanos y ciudadanas del Valle de México los bloqueos y manifestaciones de asociaciones de transportistas y taxistas que operan en el Estado de México, porque saben que con eso atraen la atención de los medios nacionales.

Lo que no dicen los líderes es que su oposición es a un reglamento que les obliga a modernizar la flotilla de unidades y, sobre todo, a tener en cada vehículo de transporte público dispositivos que garanticen la seguridad de los usuarios.

¿Va a costarles? Sí, pero recordemos que casi la mitad de los asaltos en el Valle de México se cometen en unidades del transporte público, lo cual les obliga a invertir para garantizar la seguridad de ciudadanos y ciudadanas. Es lo que no quieren hacer.

NOTAS EN REMOLINO

¡Qué fácil es gastar el dinero ajeno¡ Por eso los anayistas querían que el INE cancelara casi la mitad de las boletas ya impresas con el nombre de la señora Zavala, dizque para no confundir a los electores. A la hora de escribir esas líneas el consenso parecía ser que no se va a malgastar el dinero de los contribuyentes… Dura la nota diplomática del gobierno de México por el vocabulario del Presidente Trump al referirse a los inmigrantes deportados como ¨animales¨. Es el único camino, aunque algunos, por razones de sus intereses de campaña exijan más… Ayer se sintieron todavía las repercusiones por la renuncia de la señora Margarita Zavala a la candidatura presidencial independiente. Era de esperarse que ¨El Bronco¨ y el sinaloense Manuel Clouthier fueran poco elegantes, pues la cabra tira al monte… Sin embargo, sorprende que el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador también haya sido poco elegante, pues se esperaría más generosidad de quien encabeza las encuestas… El capricho del gobernador chihuahuense de no soltar los presos políticos, a pesar de la orden de un juez federal, ya le costó una multa de 400 mil pesos al director del penal de Chihuahua que no los entregó. ¿Los pagará el gobernador o dejará morir solo al director del penal?...