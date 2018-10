Algunos creen que la intensa polémica provocada por el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador en torno a las obras del nuevo aeropuerto de Ciudad de México podría definir el estilo sexenal.

Es posible, pero también hay quienes se preguntan por qué no escogió un camino menos controversial para tomar una decisión para tomar la cual tendrá facultades hasta dentro de 37 días.

Y sospechosistas como somos, no son pocos quienes afirman que la polémica fue calculada provocación, ser una cortina de humo; pero nadie sabe decir que ocultaría tal cortina, si es que existe.

Si olvida su pasado, el PAN se difuminará

Desde la perspectiva de espectáculo, sin duda que muchos quedaron complacidos con el estilo del debate que tuvieron Marko Cortes y Manuel Gómez Morín, ambos aspirantes a ser dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional.

Fue un debate de mutuas descalificaciones, pero no se escucharon propuestas serias y razonables para reconstruir lo que quedó del partido después de la aventura, pues no fue otra cosa, la coalición con la izquierda en la elección presidencial.

No las hay desde hace tiempo, cuando, olvidando principios y convicciones, hasta los calderonistas actuaron con tal pragmatismo que prescindieron de los militantes conservadores, sin los cuales el PAN no hubiera sobrevivida en la lucha contra el PRI.

De candidatos, mandatarios y amistades

Hace tiempo, a un gobernador recién elegido le consultaron los dirigentes de su partido, el PRI, quiénes serían sus candidatos preferidos en las inminentes elecciones municipales. ´´Díganos quienes son sus amigos, para incluirlos´´ le dijeron.

El gobernador les dijo: ´´No señores, dejen que los grupos de cada municipio escojan a quienes quieren como sus candidatos, no importa si son mis amigos, pues cuando ya sean presidentes municipales todos buscarán hacerse amigos del gobernador´´.

Y uno se pregunta si con esa premisa realizó el Presidente Electo su ´´gira del agradecimiento´´ durante la cual simplemente se aseguró que los gobernadores reconocieran la importancia de ser amigos del Presidente.

NOTAS EN REMOLINO

¡Qué poco conocen a los militares quienes dicen que las designaciones de titulares de Sedena y Marina del Presidente Electo sacudieron las estructuras ¡... Una decisión polémica la que anuncia que el próximo gobierno amnistiará a los profesores de la CNTE que están en la cárcel por delitos de orden común, pues no es cierto que se les inventaron cargos. Si no lo creen, pregunten en Oaxaca por los delitos cometidos por los ´´profesores´´ que secuestraron a un niño familiar de un dirigente empresarial... En la tribuna de la Cámara de Diputados, el titular de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza argumentó ante la mayoría morenista a favor del nuevo aeropuerto en Texcoco... El número de soldados con que amenaza el Pentágono vigilar la frontera mexico-norteamericana, permite concluir que traerán vehículos y tecnología, no para patrullar, como algunos suponen, sino para asistir a la patrulla fronteriza para detectar cruces ilegales. Por ley, no pueden hacer detenciones... Un nuevo ciberataque al sistema de pagos nacional, obliga a que tanto el gobierno federal como las instituciones financieras y bancarias inviertan más en asegurar su integridad... En Chihuahua, aumentan los hechos de violencia y, por supuesto, los asesinatos...