La maquinaria de la propaganda digital dirigida por las huestes de la cuarta transformación convirtió la conversación post revocación de mandato en la ya muy anunciada batalla contra el INE en todas las redes sociales en donde sus bots y trols se encuentran presentes. Una batalla más que anunciada, la cual se veía venir como consecuencia del levantamiento de la encuesta más cara de la Historia de México.

El INE esta semana ha estado más que nunca en boca de todos. Andrés Manuel, comprobado amante de la opacidad y enemigo declarado de las Instituciones, afirmó esta semana que el Instituto Nacional Electoral es un ejemplo de “simulación” y “exceso”, que es “el más costoso del mundo” y para rematar, nos dijo lo que ya sabíamos, que “no confía en él”. Pero lo más preocupante para esta autora es sin duda la frase en la que nos dice que el Instituto requiere una reforma con el “propósito de perfeccionar la democracia”.

Llego el momento querido lector en el que no podemos quedarnos mirando lo que pasa. Sí, le confieso que ya estoy cansada de que cada día, nomás es abrir los ojos para escuchar algún desatino por decir lo menos, de nuestro presidente. Inclusive, ha habido momentos en los que esta prosumidora, junkie de la información, ha decido abstenerse del consumo de contenido político, por el agotamiento que le causa tener un presidente que piensa que los mexicanos seguimos viviendo en los años 70, que cree que no nos damos cuenta de lo que pasa; un hombre que con un par de declaraciones sin sentido busca generar continuas cortinas de humo para desviar la atención de la realidad que le rodea.

Perfeccionar es una palabra que no solo cuenta con una connotación de mejora, sino que además, tiene pegada la noción de transformación - ¡qué sorpresa! Perfeccionar implica, como lo recuerda el diccionario de la Real Academia Española, acabar enteramente con una obra para luego poder hacerla excelente, buena. Si usted ha buscado en alguna disciplina o en su vida personal una perfección, sabrá a lo que me refiero. Para lograrla es necesario que muera la persona que éramos a fin de aspirar a obtenerla. Además, llegar a ese estado de excelencia implica el acompañamiento de un gurú, un entrenado o mentor, en definitiva, un guía que nos presente el camino correcto nos señale las partes o aspectos podridos, para que podamos sanarlos, quitarlos yluchar contra ellos contra ellos con las estrategias correctas, para después de la liberación, lograr el cometido y no recaer en el estado anterior.

Andrés Manuel López Obrador, pues, pretende continuar posicionándose como el mesías salvador de todos nosotros, pero ahora también de nuestro sistema democrático electoral. Un hombre que se declaró presidente legítimo después de haber sido derrotado en 2006, que formó un gabinete, que bloqueó la Ciudad de México durante tres meses y que -para no quedarnos con temas de antaño- ahora defiende a Félix Macedonio, un hombre a quien el INE le ha retirado la candidatura por violar la ley, lo cual está confirmado por el Tribunal, y quien ahora no nada más amenaza de tronar la elección, sino también la vida y la integridad de los consejeros electorales. ... El guía que busca llevarnos ante el perfeccionamiento del INE, incapaz de aceptar los resultados no vinculantes de su capricho de la revocación de mandato, se atreve a declarar en su categoría de Presidente de la República, que ganó en las urnas porque así “lo decidió el pueblo” y que por lo tanto, se queda.

Mientras AMLO vive en un México de abrazos, la violencia devora nuestras ciudades, nuestras playas se convierten en lugares “prohibidos” y nuestras calles en sitios de violencia y desaparición récord para las mujeres. El perfeccionamiento de AMLO del proyecto del Aeropuerto de Texcoco nos ha dejado un endeudamiento multimillonario y un aeropuerto ineficiente para uno de los países más importantes del mundo. Su transformación al Estado de Derecho nos empuja constantemente hacia el incumplimiento de nuestros compromisos comerciales con reformas como la eléctrica, la cual peligra no solo nuestra relación comercial con Estados Unidos, sino también el abasto básico de electricidad para los mexicanos. Su mejoramiento en la política social ha dejado a millones de mujeres sin guarderías, sin escuelas de tiempo completo, las cuales también salvaban a los niños de estar encerrados, sin supervisión y a merced de sus depredadores. Su modernización del sistema de salud ha dejado a millones sin seguridad social y a niños con cáncer sin medicamentos y sin esperanza de vida.

Sin duda, podemos estar agotados de padecer un Presidente que a todas luces vive en una realidad paralela, pero no podemos permitir que el hastío se inyecte en nuestras venas y nos lleve a la desilusión. El Instituto Nacional Electoral no puede acabar como todo lo que ha tocado Andrés Manuel este sexenio. Ya de por sí, el recorte que se le hizo del 26% afectó directamente su operación. No podemos permitir que el perfeccionamiento con el que sueña el Presidente para esta institución nos traslade a un México de inestabilidad política, totalitarismo, reelección o revocación.

México más que nunca necesita de que continuamos defendiendo al INE con nuestras voces, nuestra denuncia ynuestra participación social y política. Esto no podemos dejarlo solamente en las manos de los políticos, esta batalla la tenemos que dar todos. 2024 está más cerca que la vuelta de la esquina. El rumbo de México requiere de unidad política y social. Esperemos que la oposición se decida a generar una alianza que permita el triunfo de nuestro país sobre cualquier interés político mezquino.

Lourdes Villanueva González es profesora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. Licenciada en Comunicación y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. En World Youth Alliance Foundation fue directora de la oficina de América Latina y el Caribe y posteriormente, Social Media Consultant para HQ en Nueva York. Es socia fundadora de Saxum Media y CEO de Wombat Accelerate.

Twitter: @yuyisvg