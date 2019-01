¿Cuánto tiempo deberá pasar para que una parte de 53% de quienes votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador se enoje con él por el desabasto de gasolina y diesel que desde la semana pasada afecta a 10 estados de la República?

Esta pregunta es difícil de responder porque nuestro presidente es verdaderamente querido y hasta idolatrado por un alto porcentaje de los 30 millones 113,483 hombres y mujeres que el 1 de julio pasado votaron por él, mexicanos que le creen ciegamente y están más que dispuestos a tenerle la paciencia que no le otorgarían a ningún otro político.

Si bien la cancelación de las obras de lo que hubiera sido el Nuevo Aeropuerto Internacional de México le restó entre 9 y 10 puntos porcentuales a los niveles de aceptación que alcanzó antes que decidiera hacerlo, no creo que en el corto plazo afecte su imagen el desabasto de combustibles.

Y no perderá un porcentaje significativo de quienes conforman su base de votantes porque ellos están convencidos de que la escasez de gasolina y diésel es el resultado de una estrategia diseñada por el gobierno para acabar con el multimillonario e ilegal negocio del robo de combustibles (delito que inexplicablemente y pese a lo que le ha costado al país está catalogado como no grave gracias a la desidia o complicidad de quienes conformaron las mayorías de las más recientes legislaturas federales). La encuesta realizada por el periódico El Economista y Consulta Mitofsky los días 9 al 11 de enero y publicada en dicho medio el lunes pasado parece corroborarlo.

La encuesta, realizada por Internet, indica que 56.7% de las personas aprueba la decisión del gobierno de cerrar los ductos que transportan los combustibles, 55.9% cree que pronto el servicio en las gasolineras regresará a la normalidad como lo ha dicho el gobierno, 50% dice que los mexicanos debemos apoyar al gobierno aun con los problemas de desabasto que la estrategia ha ocasionado, 51.2% afirma que no ha sido afectado por el desabasto, 49.9% asegura que no ha habido problemas de desabasto en su ciudad y, finalmente, 70.4% opina que el gobierno sí ha explicado las razones por las que no hay gasolina en diversos lugares del país.

Si tomamos en cuenta los porcentajes arriba anotados resulta evidente que a Andrés Manuel le sigue creyendo su base: 53% y algunos más.

De acuerdo con la misma encuesta, quienes no votaron por el presidente en la pasada elección federal están enojados: 77.5% no aprueba la estrategia, 88.8% no cree la explicación dada por el gobierno, sólo 8.9% apoya la medida adoptada, 48.2% dice que ha sido afectado por el desabasto, 61.1% opina que el gobierno no ha e xplicado por qué no hay gasolina en varios lugares.

En resumen, la aceptación o no de la estrategia antihuachicolera del presidente es alta entre quienes votaron por él y baja entre los que no lo hicieron. Hasta el momento AMLO no ha perdido el apoyo de su base y eso es lo único que le debe importar.

Que se preocupe cuando las consecuencias del desabasto empiecen a erosionar su base porque quienes se desilusionen de él difícilmente volverán a su redil. Por eso debe resolver el problema antes de que la escasez de los combustibles empiece a afectar la vida de un porcentaje importante de quienes conforman su base.

