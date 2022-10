AMLO amenaza

En la mañanera del 20 de octubre, el presidente López se permitió tres frases que confirman cuáles son sus intenciones sobre el futuro inmediato de su proyecto:

1.- “Tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional. Eso es lo que piensa el pueblo.”

El mensaje iba dirigido contra los partidos que se opusieron en el Congreso a la extensión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta 2028 y al traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. ¿Fue una amenaza? Eso pareció, pero en cualquier caso es la voz de un hombre que no cree en la democracia y el diálogo sino en el avasallamiento mayoritario en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales con su nuevo aliado en esta materia, el PRI de Alejandro Moreno.

2.- “Y ya, estoy seguro, que voy a entregar la estafeta a quienes van a continuar, estoy seguro de eso, eso me tiene muy contento, porque no va a haber marcha atrás, lo que diga mi dedito No, ya no van a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia.”

Esta seguridad, ¿emana de los éxitos que ha tenido su gobierno en materia de seguridad, combate a la corrupción y la pobreza, mejoría en la educación, economía y empleos, defensa del medio ambiente? No, porque en todos estos rubros las encuestas califican mal a su gobierno y los pésimos resultados están a la vista en cada uno de esos rubros.

La seguridad de que entregará la estafeta a una persona incondicional y cercana se basa en los actos y propaganda ilegales de su tres “corcholatas”, en la intromisión constante de AMLO en asuntos electorales, en el uso de programas gubernamentales para crear clientelas, en la opacidad de una administración que no revela el destino de grandes sumas de dinero y en su intentona de destruir o someter al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La indiferencia ciudadana a estos asuntos, la debilidad de las oposiciones reales y el silencio de los medios está colaborando a esto.

3.- “Y estoy muy contento, porque hay relevo a la vista. Eso pues es una garantía de que vamos a seguir adelante transformando al país. Yo ya no voy a estar, porque me voy a retirar, entrego la banda a finales de septiembre y me jubilo y políticamente desaparezco”.

En este punto cabe una pregunta: ¿se retirará sólo en caso de que gane su candidata o candidato? Eso parece estar avisando. Por supuesto, ninguno de estos avisos o intenciones es nuevo, los ha expresado una y otra vez, pero a medida que su sexenio se extingue parece más autoritario y cerrado a las críticas, sin importar de donde provengan

Todos estos son elementos que abonan a la idea de que el mandatario está llevando a cabo un autogolpe de Estado en cámara lenta, anulando a las instituciones democráticas (INE, TEPJF, partidos opositores, críticos, prensa, grupos intelectuales) e imponiendo a quien va a continuar su proyecto. No dudo que en caso de necesidad sea él mismo, ya sea como presidente o tras bambalinas y con apoyo de las fuerzas armadas.

El papel de los altos mandos de la SEDENA y la SEMAR, la tarea de provocación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en contra de los gobernadores de oposición y el endurecimiento del lenguaje presidencial parecen apuntar en esa dirección.

No podemos decirnos sorprendidos de sus intenciones.