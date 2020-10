Curioso hacer discusión pública el tema de la inversión de dinero público y la dicotomía gobierno-empresa planteada desde Palacio Nacional, un claro rechazo a vincular inversiones con el sector privado.

Es una discusión fútil, porque al final, toda inversión pública, hasta la de las grandes obras sexenales, es para sustentar y respaldar el quehacer del sector privado en su contribución al desarrollo nacional.

Uno supone obsoletas actitudes como la de don Samuel Ruiz. No quiso planteles técnicos en Chiapas para eventualmente abrir maquiladoras. "no quiero que mi gente sea mano de obra del capitalismo". Nada cambió en Chiapas.

Acuerdo resolvió adeudo de agua a EU

Se anunció el convenio firmado en la Comisión Internacional de Límites y Aguas con el cual se resuelve el tema del adeudo de agua que tenía México con Estados Unidos, el leit motiv del pleito presidencial con los chihuahuenses.

Con innegable talento político, el presidente Andrés Manuel López Obrador capitaliza la negociación con Estados Unidos y expone a sus adversarios como oportunistas que anteponen el interés electoral al interés nacional.

Revisaron archivos, hallaron antecedentes, elaboraron su plan B, negociaron con su contraparte estadunidense. Quedan como campeones, sus adversarios chihuahuenses como parias poco patriotas. !Out! Gritó el ampáyer.

Fideicomisos: falacia del dinero ocioso

El Gobierno y el partido oficial nos han dicho que el dinero de los fideicomisos estaba ocioso, lo cual, según el histórico Adam Smith, es inadmisible, pues se desaprovecha desastrosamente.

Conste, me referirá a sólo dos fideicomisos, el de Banrural y el de Ferrocarriles Nacionales de México, constituidos para garantizar el pago de los jubilados de las dos paraestatales desaparecidas.

Dos preguntas a senadores y diputados: ¿quién les asegura que los cuentachiles de la austeridad les pagarán a tiempo, quien garantiza que los viejitos jubilados no tendrán que rezar cada fin de mes para que al Gobierno no gaste el dinero de sus pensiones?

Notas en remolino

Irritado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para sostener la política energética invalidada por la Suprema Corte de Justicia siempre tendrá la opción de hacer una reforma constitucional... Afirman que los finalistas para reemplazar a Alfonso Durazo serían Lázaro Cárdenas Batel y el segundo de a bordo de la SSPC Ricardo Mejía... Por cierto, hizo bien Alfonso Durazo en responderle al expresidente Vicente Fox. Ya no está en el gabinete y tiene que demostrar que no necesita la cobertura de Palacio para dar sus peleas... Han empezado a jugar con las palabras los morenistas.

En San Lázaro empezaron a decir que la consulta que aprobaron para agosto es para preguntar si el pueblo está a favor de enjuiciar a los expresidentes. Mienten, esa no es la pregunta, pero fijan la idea, desde ahora... Muchas explicaciones el gobierno de CDMX por cateo en casa de Luis Serna, exsecretario particular del "inhabilitado" Miguel Ángel Mancera. Catearon dizque por denuncia que allí escondían armas. Peligroso el uso faccioso de la procuración de justicia. Por favor, la "ley de herodes" es ficción. ¿o no?