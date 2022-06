“Las expectativas de la vida dependen de la diligencia; el mecánico que quiere perfeccionar su trabajo debe primero afilar sus herramientas”. Confucio.

Recientemente miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México y analistas económicos han señalado que la política monetaria presenta limitaciones en varias de las vertientes con las que pretende incidir sobre el comportamiento futuro de la inflación. La poca profundidad del crédito implica una limitación dado el bajo porcentaje de empresas y consumidores que tienen acceso a mecanismos crediticios, lo que reduce el potencial impacto en la contratación de crédito y sobre el consumo a crédito, cuando se elevan las tasas de referencia.

Adicionalmente, por la estructura de riesgo crediticio en nuestro país las variaciones en la tasa de referencia tienen impacto poco perceptible para los consumidores en términos de la variación de sus obligaciones de servicio de deuda, lo que también disminuye el efecto de la política monetaria.

Pareciera que los movimientos al alza de la tasa de referencia tienen como mayor vertiente de incidencia, la relacionada con el “anclaje de las expectativas de inflación”. Este concepto se refiere al hecho de que, en encuestas específicas a expertos del sector financiero se les pregunta explícitamente cuál es su expectativa de corto y mediano plazo de inflación. Se considera que la inflación está “anclada”, cuando la percepción de la inflación futura es coincidente con el objetivo de inflación del Banco Central. En México en donde el objetivo de inflación de Banxico es de una 3% +/-1% (entre 2 y 4% de inflación anual) si los participantes en la encuesta pronostican una inflación en niveles de 5% muestra que esperan una inflación más alta al objetivo y consecuentemente las expectativas están “desancladas”.

Ello es importante porque, ante una previsión mayor de inflación futura, las decisiones presentes pueden impulsar más la inflación y cumplir un escenario de precios altos en el futuro por encima del objetivo. De esta manera, la política monetaria más que generar en México una incidencia directa en los patrones de crédito y consumo, busca mandar una señal de hacia dónde se espera que la inflación converja en el futuro.

Sin embargo, existen estudios que demuestran que los modelos tradicionales para medir las expectativas de inflación son imperfectos. Ello, fundamentalmente por dos razones: la primera, porque no contempla, tal como ha ocurrido de manera evidente en los últimos meses, que los analistas no pueden anticipar elementos o efectos negativos no previsibles que generan nuevas irrupciones en la formación de precios (así ha ocurrido recientemente con eventos como la guerra en Ucrania o nuevas interrupciones en la cadena de suministro de China).

Por el otro lado, existen estudios que también señalan que es importante el establecimiento de nuevos modelos de encuesta que incorporen de mejor manera las expectativas reales ante escenarios diversos de inflación futura y de esta manera, se alcanza una medición más precisa de la expectativa real de inflación futura.

En el artículo A new approach to assess inflation expectations anchoring using strategic surveys de Armantier et al, se proponen nuevos modelos de encuestas bajo ejercicios de supuestos escenarios futuros, que parecieran presentan un camino más adecuado para explorar, si queremos gradualmente tener una mejor lectura de las expectativas de inflación futuras, no sólo de los expertos económicos financieros, sino también de los agentes económicos en general, que con sus acciones cotidianas (derivadas de sus expectativas futuras) pueden determinar la trayectoria de los precios futuros y la duración y profundidad de los episodios inflacionarios.

raul@martinezsolares.com.mx