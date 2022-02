En un mundo irrenunciablemente conectado, donde la inmediatez de la información y la comunicación son el común distintivo, resulta obvio que, para la transmisión del mensaje y el posicionamiento político, se tenga en las redes sociales la mejor herramienta que concede la modernidad. Estamos en un mundo donde prácticamente el 70% de la población, es decir, poco más de 4,800 millones de seres humanos utilizan las redes sociales como un instrumento predilecto para mantener contacto familiar o con amistades.

En este universo, el crecimiento es exponencial al grado de lograr incrementos en su número de usuarios que, ponderado entre siete plataformas, se ubica en un 10% anual. Este es el caso de Twitter, plataforma de 437 millones de usuarios que, si bien no es la predilecta ya que se ubica como la cuarta más recurrida, se distingue por lo conciso del mensaje transmitido y por la posibilidad de la ubicación anónima dentro de la misma. A pesar de una autorregulación creciente, la red social de los 280 caracteres se constituye como una de las más propicias para la disertación aguerrida y beligerante, y a veces para la proliferación de información dolosa o inexacta que tanto se ha tratado de atemperar.

En el país donde, junto con Japón, se recurre al uso del Twitter como en ninguna parte del mundo, no es casualidad que se trate de emular la dinámica de dicha red y, a su vez, se busque una intención de captación de adeptos políticos como un ejército eficiente mediante una red nueva. Es así que, en los Estados Unidos, se ha amanecido con una nueva red social; una que particularmente se le avizoran horizontes de alcances inciertos. Porque si bien aún no ha entrado en operación formalmente, ya se le asemeja en características a lo que para Donald Trump le resultó valioso para su estrategia de comunicación. Y la nueva red social del magnate y expresidente norteamericano, no es una con endebles raíces y sus soportes se afianzan en la operación coordinada de dos mega empresas como lo son Trump Media and Technology Group y Digital World Acquisition Corp. Esta última con un serio posicionamiento dentro de la cotización de Nasdaq.

El experimento político, social y de comunicación que propone la red es sumamente interesante, a la vez que sumamente peligroso. Por una parte, Truth Social tiene como razón fundamental para existir, la lucha por la libertad de expresión sin cortapisas en el mundo digital. La carencia absoluta de censura y la expresión de la opinión sin acotamientos. Pero, por otra parte, concede un megáfono a quienes irresponsablemente podrían usarlo para generar división y fanatismo acendrado que a nadie conviene. Adicionalmente, con la tecnología existente y la perversidad suficiente, esta puede ser una red implacable de captación de datos para uso político electoral como ninguna otra. Así, las redes están tendidas, ¿qué tan grande será la pesca?

