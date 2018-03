Derribando muros

Southwest, la aerolínea doméstica más grande de Estados Unidos, llegó a México en el 2014 y tiene la intención y los recursos para, en un futuro, abrir nuevos vuelos desde el país vecino hacia otras ciudades mexicanas donde todavía no tiene presencia.

Actualmente, opera en ciudades turísticas de Baja California Sur, Jalisco y Quintana Roo así como en la Ciudad de México y próximamente buscará ampliar su servicio a ciudades del país que tienen el potencial.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, en el 2017 Southwest Airlines transportó cerca de 2 millones de pasajeros entre Estados Unidos y México y busca seguir llevando más pasajeros a precios más bajos.

Por el momento, la fórmula que tiene para expandirse es a través de aviones con mayor capacidad, en lugar de abrir más vuelos, algo que también pretende hacer a largo plazo.

Según la aerolínea que dirige Gary C. Kelly, ha sido gracias a los precios que manejan, no cobrar por cambios en la reservación y la forma en elegir los asientos. Así han logrado conquistar al mercado mexicano; sin embargo, reconoció que el problema al que se enfrentan es que la aerolínea no es tan conocida.

La semana pasada, Southwest inauguró las nuevas rutas San Diego-Puerto Vallarta así como San José y Sacramento, California, hacia Los Cabos. Actualmente, cuenta con 10 rutas de Cancún a Atlanta, Baltimore, Chicago, Milwaukee, Denver, Houston, Austin, San Antonio, Los Ángeles, Fort Lauderdale así como el servicio semanal a Nashville y St Louis.

Gusta

La nueva herramienta de búsqueda de empleos de Facebook ha tenido una buena aceptación en México, sobre todo en el sector de la pequeña y mediana empresa.

Facebook anunció hace dos semanas la ampliación de su plataforma de búsqueda de empleo en nuevos países de América Latina, a un año de que se estrenara en Estados Unidos y Canadá.

La herramienta surgió inicialmente porque había muchos usuarios de la red que estaban buscando empleos, pero no había una buena manera de conectar al empleador con el trabajador.

Desde el teléfono móvil se pueden ver los empleos directamente en el News Feed o en el marketplace que es el sitio de mercado que se ha lanzado en América Latina.

Se estima que más de 70 millones de negocios de la plataforma de Facebook tienen la oportunidad de utilizar la herramienta, mientras que el mercado potencial en la región son los mismos usuarios con los que la red cuenta.

La herramienta fue lanzada en Brasil, con 125 millones de usuarios al día; México, con 58 millones; Argentina, 31 millones, y Colombia, 29 millones.

A favor de los niños

Por décimo año consecutivo, Grupo Financiero Santander y Unicef México comenzaron la campaña para recaudar fondos a través de la red de cajeros automáticos (ATM) de la institución.

Los recursos donados por los usuarios de los ATM de Santander estarán dirigidos a apoyar la inclusión y la permanencia escolar de niños y niñas en los municipios más pobres del país. La campaña será del 15 de marzo al 15 de abril.

Según la Unicef, en México existen cerca de 4 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela, y más de 600,000 podrían dejarla si no se crean estrategias para evitarlo.

De ahí que campañas como las de Santander invitan a clientes a apoyar a que niños, niñas y adolescentes en México permanezcan en la escuela y ejerzan su derecho a aprender.

Con los recursos recabados en más de una década de la campaña conjunta, se han financiado estudios para conocer la situación educativa en el país y detectar las necesidades más urgentes.

Inclusión

Desde el viernes pasado, Google Maps cuenta con rutas accesibles para silla de ruedas, en la navegación de tránsito, para facilitar el desplazamiento a personas con necesidades de movilidad.

Y es que existen sitios que representan un reto para las personas que utilizan silla de ruedas o que tienen necesidades especiales de movilidad, por ello construyó este tipo de navegación.

Lo único que se tiene que hacer es buscar el destino al que se quiere llegar en Google Maps, seleccionar indicaciones y elegir el ícono de transporte público; dar clic en opciones y debajo de la sección de rutas se podrá encontrar Accesible para silla de ruedas como un nuevo tipo de ruta.

Cuando se selecciona la opción, la plataforma muestra una lista de posibles rutas que toma en consideración de las necesidades de movilidad de las personas en cuestión.

Dicha función se implementará en las metrópolis de todo el mundo, que comenzará con la Ciudad de México, Londres, Nueva York, Tokio, Boston y Sydney.

Cabildeo

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, inicia este lunes una gira de trabajo por las ciudades de Nueva York y Chicago, Estados Unidos, para poner en marcha el lanzamiento de la campaña Viajemos todos por México.

La finalidad es incrementar el flujo de turistas a los diversos destinos de México, aumentar la conectividad aérea y explorar las posibilidades de inversión en este sector.