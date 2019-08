Las marchas de las organizaciones campesinas del jueves constituyen una de las resistencias a la política lopezobradorista del sector, sobre todo porque privó de su rol de intermediarias a estas organizaciones campesinas.

Hay vínculos con el senador José Narro Céspedes, el mismo que ha forcejeado con los propietarios de una mina de oro en Zacatecas para, mediante bloqueos exigir recursos y contratos para sus transportistas.

Pero también es un importante aliado de Morena, y, ahora una de las primeras resistencias morenistas a la política campesina morenista. Podría probar que, pese a tanta prevención, el poder presidencial actual todavía no es como el de antes.

Un linchamiento con espectadores VIP

En una comunidad de la zona rural de Morelos, los pobladores sorprendieron a cinco secuestradores cuando se llevaban a una habitante de la zona. Los persiguieron, hubo intercambio de balazos, hasta que al final, los capturaron.

Los golpearon y los colgaron. Todo mundo racionaliza el linchamiento con al plausible argumento de que “la gente está harta de las agresiones criminales y de la impunidad de los criminales. Quizá, pero allá en Morelos hubo algo más.

El fiscal general de la entidad reconoce que, cuando llegaron autoridades estatales y federales, aún no linchaban a todos, pero “no se intervino porque hubiera sido peor enfrentar a la multitud enardecida y alcoholizada”. Así las autoridades atestiguaron el linchamiento desde privilegiados asientos de primera fila.

Transición: cuando no importaba el costo

Hoy que, tanto el Presidente Andrés Manuel López Obrador como los funcionarios, legisladores y dirigentes de su parrido claman al cielo por “el derroche”. de dinero que significan las prerrogativas que por ley se otorgan a los partidos políticos.

A coro repiten el lugar común que es inaceptable que “haya partidos ricos, cuando hay pueblo pobre”. Todos olvidan claro, cuando todavía decían luchar por la transición democrática y también todos votaron por la fórmula constitucional para el financiamiento público a los partidos.

Entonces, claro, el objetivo de todos, al menos eso decían, era que en México por fin fuera realidad aquello de “sufragio efectivo, no reelección”. Por supuesto, fue antes de sacar al PRI de Los Pinos y de tres alternancias. Dales poder, dijo alguien, y los conocerás.

Notas en remolino

Si uno fuera díscolo, diría que la acusación de “terrorismo” que intenta construir la acusación contra el asesino de El Paso, Texas, despoja al crimen del carácter de crimen de odio. Y le hace un favor a Trump… Asa Christina Laurell podría explicar en que momento, cuando se construyó la estructura del Seguro Popular se dijo que sería “universal”. Una falacia, por decir lo menos… La acusación de la FGR contra Rosario Robles, según las últimas informaciones, es porque “se presume que tuvo conocimiento de los contratos irregulares que significaron desvíos y no le informó al Presidente Peña Nieto”. Mmmm… Aquellos que no duermen sólo de pensar en que nuestras elecciones “son las más caras del mundo”, deberían empezar a hacer cuentas, porque en 2021 no sólo habrá elecciones federales, también habrá una veintena de elecciones locales… Ahora resulta que el Instituto Mexicano del Seguro Social no les ha pagado a 16 delegados en las entidades. Quizá porque a estos los designó Germán Martínez. Y luego dicen que en el pecho de los morenistas no hay espacio para el rencor. ¡Por favor!... Hace más de dos décadas, en una Italia agobiada por la corrupción, se emprendió una operación camada “Mani Pulite”, o sea, “manos limpias”, para sanear le vida política, económica y social. Se detuvo cuando estuvieron a punto de socavar los fundamentos de la Cuarta Economía de Europa: Se dijeron todos: “basta” …