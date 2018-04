Dentro de las aburridas campañas presidenciales, el Tribunal Electoral reinstala a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco en la boleta presidencial; esta decisión fue rechazada por todos los opinadores y con algo de razón, así que trataré de puntualizar el hecho y el contexto.

1 En la recolección de firmas, el Bronco fue el que desde el principio adelantó a los demás, al final mandó más de 2 millones y aproximadamente el día 80 de los 127 disponibles el INE informó que ya había logrado suficientes firmas prevalidadas, y como el día 110 que había logrado la dispersión requerida; es decir, parecía no tener problema.

2 Posteriormente, el INE revisa a detalle y determina que no lo había logrado, reporta inconsistencias, errores y simulaciones, días antes a estas situaciones, el Bronco le llamaba travesuras de algunos de los auxiliares que conseguían las firmas. Obviamente hay inconformidad del ahora candidato, se presenta a revisar, recupera algunas firmas pero siguen siendo insuficientes, prevalece en la opinión la imagen generada de que hubo trampas, el Bronco se va a tribunales.

3 El TEPJF, en una votación dividida, decide reinstalar al Bronco en la boleta el lunes 9 en la noche, es decir, después de 11 de los 90 días de la campaña.

Sin entrar a detalles, es fácil ver que la resolución del tribunal NO fue a favor de Jaime Rodríguez sino en contra del INE; veamos (cuando uso “el tribunal” me refiero a la decisión de cuatro de los siete magistrados).

4 Nunca dice el tribunal que el Bronco tiene suficientes firmas, es decir, nunca afirma que cumplió los requisitos para estar en la boleta.

5 Nunca dice el tribunal que el Bronco no hizo trampa e incluso si alguno de sus auxiliares cometió delitos.

6 El tribunal regaña al INE por el manejo de la información, por etiquetar como “simulaciones” o como “trampas” a los hallazgos de su revisión.

7 El tribunal nos dice que no otorgó el derecho al Bronco para revisar a detalle su información y afirma que con una visión garantista, se le debe permitir entonces estar en la boleta.

8 También dice el tribunal que en ningún lugar de la ley dice que el INE podía volver a revisar las firmas que antes ya había dicho eran válidas.

Tendremos entonces en la boleta a dos independientes, los dos con “travesuras” en las firmas recabadas, pero uno de ellos nunca sabremos si una posterior revisión le hubiera dado los 16,000 apoyos aproximados que requería, pero el caso es que de nuevo el Tribunal Electoral y el INE parecen contradecirse en temas importantes, la lista puede ser larga pero de forma reciente hay dos casos: Coahuila, donde el INE hasta en tres veces mandaba la señal de anulación por exceso de gasto y las tres veces el tribunal desechó los argumentos; y ahora en un candidato presidencial independiente.

La comparación sé que puede ser exagerada, pero este caso me recuerda el del 2013 de Florence Cassez, que nunca fue declarada inocente, de hecho se fue con un aura de culpable y con un repudio de muchos, pero se le liberó debido a que no se le respetó el debido proceso; en este caso es parecido, no se le declara inocente ni se afirma que haya logrado las firmas, como sería el caso de la otra independiente, sólo se dice que no se le dieron las garantías a las que tiene derecho. A pesar de que nunca lo sabremos con certeza, la imagen que queda es negativa hacia el Bronco y él tendrá que cargar con ello en la campaña.

Con el nuevo candidato, qué cambia:

1 La asignación de recursos económicos cambiará, no en el caso de Margarita Zavala, que recibirá lo mismo, pero los siete candidatos a senador tendrán como 512,000 pesos menos de lo que pensaban y a los candidatos a diputados federales se les reducirá como 97,000, 20% de reducción en ambos casos.

2 La asignación de spots en radio y televisión también se modifica, se les reducirán las de por sí pocas apariciones que tendrán los independientes en comparación a los candidatos de partido.

3 Los tiempos de debate: no es pensable que se incremente la duración de los tres debates presidenciales, así que el tiempo que tendrá cada candidato se reducirá, por lo que pronto deberán salir las nuevas reglas porque la duración de cada intervención ya no puede ser la misma.

Como sea, Jaime Rodríguez el Bronco, el símbolo de los independientes en el 2015, el primer gobernador que no sólo gana sino que arrasa a todos los partidos en una elección de gobernador, ese que nos sorprendió a todos, incluyendo a las encuestas, estará haciendo campaña, el país no es Nuevo León, pero si ya sorprendió una vez, abro la puerta a que pueda hacerlo otra vez.