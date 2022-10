¿A dónde vamos a parar? reformas para el INE

La bancada morenista se ha puesto creativa para conseguir dinero para su causa, de ese que no venga ensobretado y teledirigido, para ello se ha valido de sendas iniciativas jurídicas.

Por un lado, los diputados buscan que las “cuentas abandonadas” en los bancos, más bien sin movimientos pasen a ser parte del gobierno, la iniciativa morenista considera que los súbditos de la 4T no mueven las cuentas por desidia, abulia, olvido o, extrema riqueza. Que los ciudadanos abrimos cuentas bancarias maliciosamente con el animo de abandonarlas para transferir nuestra exigua riqueza a los pobrecitos bancos.

La gran mayoría de esas cuentas tienen problemas legales, están en la panza de los bancos en tanto los cuentahabientes, sucesores, mandatarios o legatarios, arreglan sus problemas.

La iniciativa es mucho peor que una expropiación, en la medida que no contempla ningún mecanismo compensatorio o medio de defensa. ¿Así o más gandalla?

Por otro lado, los diputados de morena proponen que el INE no pueda descontar en multas más del 25% del financiamiento a los partidos políticos, la iniciativa considera que los pobrecitos partidos no tienen para mantenerse y pagar las multas del maldito INE, esos políticos no tienen llenadera.

Muchas reformas se ciernen sobre el INE, lo cierto es que la autonomía del INE molesta siempre al partido en el poder, pero a morena que es más espeso y con una gran concentración en el presidente, todavía resulta más fastidioso. Para la 4T el árbitro no le ayuda a su proceso transformador es más le estorba.

En el caso del INE, si bien es cierto sufre los embates desde el pulpito mañanero también los es que ha enquistado una casta dorada de funcionarios cada vez más numerosa con buenos sueldos y prestaciones. Estos funcionarios son independientes del servicio profesional electoral, los consejeros ciudadanos y las representaciones de los partidos cuentan con un sequito de trabajadores a su servicio.

Aunque la idea del INE ciudadano fue abandonada para dar paso a uno muy profesional, es menester bajar los sueldos a la gran burocracia y dejar al minino al servicio profesional electoral.

Es una vergüenza que el INE no avance en las tecnologías de la información que pudieran pudiera resultar bastante productivo y menos costoso, el voto electrónico, credencial electoral electrónica, etc.

Querido lector, los diputados de la 4T salieron muy ingeniosos para buscar dinero, casi tan buenos para gastarlo. Hasta la próxima.

