Tomo el título de una canción que ejecutaba hace décadas, con sentimiento y todo, Angélica María, quien siempre me ha parecido espléndida y hermosa. Pero este texto no trata de la llamada en su época la novia de México, se trata de la eventual reinstalación de la alianza opositora del PRI, PAN y PRD y de la reforma electoral del presidente López, ambas cosas ligadas por la coyuntura.

En efecto, luego de la votación priista a favor de la militarización, la alianza opositora se preguntaba ¿a dónde va nuestro amor? Sin embargo, con la decisión (esperemos) del tricolor de rechazar, junto con el PRD, el PAN y MC, la reforma constitucional en materia electoral todo se ha vuelto optimismo, no sólo en lo que se refiere a esta coyuntura sino a las que vienen: leyes secundarias electorales, elección de consejeros, elecciones en Coahuila y el Estado de México y, por supuesto, los comicios federales de 2024.

Del lado del presidente López se canta: los sueños que tuvimos una vez/ ahora los vestimos de altivez/ creímos ser felices y reñimos/ treinta veces cada mes. En las mañaneras, el de la voz única (los demás suelen ser comparsas) se muestra de mal humor, apenas se le insinúa el tema y descalifica e insulta a sus adversarios (enemigos). Él y sus huestes parecen dar por perdida la votación del próximo seis de diciembre en la que no alcanzarán los dos tercios de los apoyos requeridos, pero aguardan por su venganza. Para López Obrador la política se trata de venganzas y rencores, su humanismo mexicano, esa cosa amorfa que inventó, parece más bien un producto del humorismo mexicano.

El ínclito diputado Ignacio Mier ha dicho que presentarán y discutirán las propuestas morenistas a las leyes secundarias electorales al mismo tiempo en que se dé el proceso para seleccionar a cuatro consejeros del INE. Eso no es lo que había dicho el Sr. López en una de sus mañaneras, en la que afirmó que mandaría sus propuestas en estos días para que se votaran antes de que terminara el periodo. Sin embargo, al parecer no les dio la cabeza para encontrar la forma de perjudicar e inmovilizar al INE. Por supuesto, no se descarta que López Obrador nos sorprenda con alguna iniciativa, a pesar de los dichos del coordinador de los diputados de su partido. Finalmente, este es un gobierno donde no hay más voluntad que la del presidente. Todas las demás opiniones son ruido de fondo.

Si todo sale como se espera, este próximo martes 6 de diciembre, el llamado bloque de contención detendrá la reforma constitucional del presidente López, pero hay que tomar en cuenta que es una batalla, no la guerra. Las oposiciones están optimistas y muy confiadas que lograrán también neutralizar el Plan B del mandatario para desmantelar al INE. Confían en que no hay muchas formas de menoscabar al Instituto, pero creo que están demasiado confiados. El tema del presupuesto recortado es grave y la posible fusión de áreas completas puede dificultar la tarea electoral.

La elección de consejeros y la reactivación del proceso contra Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, son otros motivos para estar alerta. MORENA tratará de lograr que los cuatro conejeros a elegir sean cercanos y esperan que el PRI vuelva a jugar el papel de comparsa en el siguiente periodo legislativo so pena de desaforar y procesar al dirigente priista. Lo que está sucediendo con el procurador Murillo Karam demuestra hasta qué punto están dispuestos a usar el aparato de justicia contra sus enemigos.

Diciembre es un mes perfecto para los abusos desde el poder, la ciudadanía está desmovilizada y con la guardia baja, los dirigentes partidarios se aprestan a empacar y salir de vacaciones y se les olvida que enfrente tienen a un enemigo, que no adversario, que no descansa en el único objetivo que tiene: utilizar todos los medios y espacios posibles para consolidar su poder unipersonal. Descansar tal vez sea un lujo que no se puede dar la oposición.

En fin, una vez pasada la votación del 6, los dirigentes partidarios, más tranquilos con el voto del PRI, revivirán la alianza opositora, pero con el tiempo encima para acordar métodos, reglas y candidatos para las elecciones del 23 y del 24. Por otra parte, los cálculos que hacen para triunfar muchas veces están tomando en cuenta que Movimiento Ciudadano se sumará al bloque, algo que no es seguro. Este es uno de los muchos factores incalculables. Otro de estos factores se llama Ricardo Monreal, el senador morenista que juega a ser el Gato de Schrödinger, está y no está en MORENA.

Esperemos que, para el año entrante, la oposición no esté cantando, como Angélica María: No sé exactamente qué pasó7 Que todo de repente ya cambió7 En nuestro diariamente lo bonito/ Tristemente terminó.

#YoDefiendoAlINE.