Al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le fue cómoda la relación con la Casa Blanca del Presidente Trump, a quien salvo en asuntos específicos, no le interesaba mayormente México.

Así fue el diagnóstico de un think tank canadiense dado a conocer en entrevista a la televisión estadounidense. Por eso, agregó la reticencia para reconocer el triunfo de Biden.

Si tuvieran razón los canadienses y cambiara la agenda de la relación con Washington, bien harían en la cancillería en preparar opciones para Palacio, para evitarse sofocones públicos y desagradables.

Por vendetas, cucan más a militares

Según las "averiguaciones" del Fiscal para el caso Ayotzinapa, basadas en los prejuicios ideológicos y en suposiciones del GEI, llevaron ya a la detención de un capital del batallón acuartelado en Iguala.

Les han rechazado los jueces otras dos órdenes de aprehensión, pero no cejarán en hacer realidad las leyendas difundidas cuando la masacre de los jóvenes normalistas, que el Ejercito estaba involucrado.

A ellos, por supuesto, no les importa el daño a la moral de las fuerzas armadas, tan exigidas por la 4T, y, sobre todo desasosegadas porque pareciera que cada vez más quieren tensar la liga de la lealtad.

¡Qué quieren privatizar para el SME?

Por arrebatos calderonistras, los grupos de Morena, tan ansiosos de complacer a Palacio Nacional, se han vuelto desmemoriados, pues ahora reivindican como "injusta" la desaparición de Luz y Fuerza.

Olvidan que el SME de Martín Esparza tenía expropiada a la empresa, a la cual exprimían incontables recursos y hasta "firmaban" contratos con empresas para llenar las arcas sindicales, no las de Luz y Fuerza.

Inaceptable, aún desde la perspectiva del Gobierno de la República que, los afanes anticalderonistas los lleven a condonar que el SME había privatizado a Luz y Fuerza para beneficio de sus directivos y algunos sindicalizados.

Notas en remolino

Vaya dilema el que enfrenta la jefa de Gobierno de CDMX. Además de enfrentar los ráfagas de fuego amigo, tiene que equilibrar la contención de la pandemia con el creciente descontento por el confinamiento... Muchas críticas porque no se aprobó una partida específica para comprar vacunas. Quizá fue realismo de Hacienda, donde se dijeron si no habrá vacunas pronto no hay necesidad de apartar dinero... Peligrosos devaneos ideológicos de algunos radicales de Morena, pues creen que ya empezó la decadencia de Estados Unidos y que se le puede desafiar impunemente... A todos sorprendió que un político tan congruente e inteligente como el coordinador de la mayoría en el Senado, el zacatecano Ricardo Monreal haya salido con eso de que "la emergencia en Tabasco prueba que no hace falta el Fonden... No a todos convence el rol predominante que se la ha asignado a la Fiscalía General de la República en la estrategia de campaña de Palacio Nacional, pues se corre el riesgo de replicar etapas de uso faccioso de la justicia que tendrían que estar superadas...