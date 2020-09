En casi un siglo de vida, el banco central ha pasado por vicisitudes complicadas, hitos históricos, importantes fases de transformación y ha enfrentado severas crisis monetarias y financieras.

El Banco de México inició operaciones el 1 de septiembre de 1925 después de la firma de su acta constitutiva el 25 de agosto. Hace una semana se cumplió su 95 aniversario. En casi un siglo de vida, el banco central ha pasado por vicisitudes complicadas, hitos históricos, importantes fases de transformación y ha enfrentado severas crisis monetarias y financieras. En ocasión del aniversario, comparto dos anécdotas y un hecho significativo que forman parte de los anales de la historia del Banco de México. Son tres ejemplos de los compromisos con la institucionalidad, la transparencia y la autonomía que tiene el banco central.

Debo la siguiente anécdota a Eduardo Turrent, el historiador del banco. La expropiación bancaria el 1 de septiembre de 1982 le quitó a la institución su carácter de sociedad anónima para convertirlo en un banco central propiedad del Estado manejado por el gobierno. Fue un cambio desconocido y crítico para el banco. El director general Miguel Mancera fue depuesto y se nombró a Carlos Tello. Al aproximarse el cambio de sexenio, Tello, acostumbrado a lo que se hace en las dependencias al finalizar un gobierno, le solicitó a Francisco Borja Martínez (qepd), subdirector general, que recabara las cartas de renuncia de los principales funcionarios de la institución. Éste le explicó que, desde su fundación, existe la tradición interna de no cambiar al personal ante cambios de gobierno. Agregó que la costumbre era una de las fuentes del derecho mexicano y que, en caso de persistir en la renuncia de los funcionarios, se podría dar un litigio que seguramente perdería el gobierno saliente. Tello desistió y, como se sabe, el nuevo gobierno lo destituyó y reinstaló a Mancera. La anécdota ilustra la defensa de la institucionalidad como un fuerte valor de los servidores del banco, que se ha preservado en 95 años.

El 1 de abril de 1994 entró en vigencia una nueva ley del banco que le otorgó autonomía constitucional. Ocho meses después estalló la severa crisis cambiaria y financiera. Fue un periodo muy difícil para iniciar la autonomía bajo esas condiciones críticas. La confianza y credibilidad se habían minado y debían restablecerse. Para ello y, congruente con el compromiso de la transparencia, se decidió en 1995 publicar semanalmente un estado de cuenta resumido al cierre de cada viernes y que se publica los martes. Fue una transformación trascendental para la transparencia, pues un estado de cuenta es un minibalance que es una radiografía precisa de las operaciones de la institución.

Otra anécdota. En el 2009 (no recuerdo el mes) cuando Guillermo Ortiz era el gobernador, y se aproximaba la decisión de política monetaria, el presidente Calderón declaró públicamente que el banco debería bajar la tasa de interés. La presión del gobierno llevó inclusive a que un día antes de la decisión, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, hiciera declaraciones a la prensa en el mismo sentido. La decisión de la Junta de Gobierno no sólo fue no mover la tasa, sino que la aumentó. Fue una gran lección de que la autonomía no cede a presiones.

[email protected]