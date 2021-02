Qué vergüenza, somos el país que peor ha enfrentado la pandemia en el mundo. Si tomamos como referencia las 300,000 muertes adicionales del año pasado y las consideramos como muertes por la pandemia, somos el segundo país con mayor número de muertos, por arriba de China, India, Brasil y Rusia, y el país con más muertos con relación a la población.

Según el instituto Lowy de Australia y la universidad Johns Hopkins de EU, Brasil y México son los países que peor han enfrentado la pandemia. Existen diferentes factores que nos colocan en esa vergonzosa posición:

1) En primer lugar, un gobierno y un presidente incapaces e irresponsables. Ningún presidente o jefe de gobierno en el mundo ha sido tan irresponsable y poco serio para enfrentar la pandemia. Su negativa a usar cubrebocas, tomar medidas para hacer más rígido el aislamiento de la gente y el rechazo a hacer pruebas para identificar los casos positivos, provocó más contagios y más muertes.

2) La falta y mal estado de la infraestructura del sector salud, con presupuestos insuficientes desde hace muchos años, hizo imposible enfrentar la pandemia y atender adecuadamente a los enfermos. La falta de hospitales, camas, ventiladores y personal capacitado provocó que muchos enfermos no fueran atendidos con oportunidad, a pesar de la gran voluntad y esfuerzo de médicos, enfermeras y personal de los hospitales.

3) La fiesta, las creencias y el “Valemadrismo” de la gente. Más allá del mal ejemplo del presidente, mucha gente se negó a usar cubrebocas y no dejó las fiestas familiares, del barrio y las reuniones con los amigos. No se puede culpar sólo al gobierno cuando la gente no se cuidó. Un sólo ejemplo, las fiestas en el puente Guadalupe-Reyes fueron causantes del repunte que se dio durante todo el mes de enero.

4) El alto número de gente con hipertensión y diabetes nos hizo más vulnerables a la pandemia. Este es un problema que conocemos desde hace muchos años y es poco o nada lo que se ha hecho para combatirlo. La obesidad de la gente, especialmente de los niños, por el consumo de productos chatarra y de azúcar, nos hizo también más vulnerables.

5) La falta de ejercicio de la mayoría de la población provocó más enfermedades en los pulmones y explica en parte el número tan alto de muertes que tenemos.

6) La pobreza y el que más de 50% del empleo esté en la economía informal, sumado a la falta de apoyos del gobierno para atender a esta población, obligó a la gente a salir de sus casas para conseguir ingresos para vivir, sin importarles el riesgo de contagio. Más de 70% de las muertes se dio en gente en pobreza y sin estudios.

7) Las pésimas condiciones, el tamaño, el hacinamiento y la falta de higiene en las viviendas de la gente de escasos recursos, hacía imposible a mucha gente permanecer en su casa y aumentó el número de contagios.

8) La falta de apoyo desde hace muchos años a la investigación científica nos hizo un país totalmente dependiente del resto del mundo para conseguir las vacunas.

Más allá de la responsabilidad del gobierno en el número de muertos por el pésimo manejo de la pandemia, estas son algunas de las causas por las que nuestro país es el que más muertes tuvo por la pandemia; es necesario hacer un diagnóstico profundo de éstas y otras causas, y con base en ello definir una estrategia nacional de mediano plazo para resolver los problemas de salud que enfrenta la mayoría de los mexicanos.