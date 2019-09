Tres puntos ponen en peligro al sector empresarial en México, y no sólo me refiero a las trasnacionales, grandes o medianas, sino a las microempresas e incluso a todo aquel contribuyente fiscal. Me refiero a la iniciativa de ley de extinción de dominio, el IEPS y el cambio a la norma 051, relacionada con el etiquetado de alimentos.

En cuanto a la iniciativa de ley de extinción de dominio, nos aseguran, está muy planchada en el Congreso y va para adelante.

Situación que pone en alerta roja a la inversión y detonante laboral. Se trata de una iniciativa de ley que busca eliminar la evasión fiscal, vía la factura falsa, lo cual suena más que loable y se podría decir que nadie tiene que temer, si no se hace nada malo.

El gran “pero” es que la iniciativa tiene muchos recovecos que permitirían ver diluir el patrimonio de cualquiera que haya tenido relación directa o indirecta con alguna factura falsa, y ni qué hablar de alguna relación laboral con una empresa involucrada en algún delito fiscal.

Y digo que podría ver diluir su patrimonio, porque mientras estén las investigaciones, el Ministerio Público tiene la facultad de disponer de los bienes o dinero involucrado. Sea o no culpable.

Si bien es cierto, lo más delicado de esta iniciativa sería el reglamento, la realidad es que la propia ley ya sería un problema para la inversión, pues todos serían culpables hasta que se demuestre lo contrario.

¿Qué pasó con “el timbrado” de las facturas, que ello no erradicaría la evasión y facturación falsa? Sí, pero se salió de control.

¿Que se podría regular el tema? Sí. Los notarios deberían reportar y delimitar la creación de empresas que no cuentan con la solvencia económica; además se debería volver a revisar a las empresas que puedan timbrar facturas.

¿Y entonces? ¿Por qué no se hace? Sería menos agresivo y más alentador dar certeza jurídica.

¿Qué pasa con la norma de etiquetado 051? De aprobarse obligaría a todo el gremio de alimentos y bebidas a poner entre 2 y 7 etiquetas negras,éstas que hoy sólo vemos en cajetillas de cigarros. ¿No sería mejor establecer campañas de salud?.

Precisamente desde el sexenio pasado se dijo que lo recaudado vía IEPS se utilizaría para mandar mensajes en materia de salud, para generar una buena cultura, sin embargo, nadie sabe y nadie supo nada al respecto. Sería bueno que la Secretaría de Salud, al mando de Jorge Alcocer pudiera revisar el tema.

MINAS SE VAN. Mineros de caliza, en especial los provenientes del estado de Nuevo León, ya voltean a ver mercados fuera de México, la caída en el sector de frente al freno en la economía e industria de la construcción aún no tiene tintes de revertirse y menos de detonar.

Países como Perú, Chile, Argentina, Brasil y Colombia están siendo atractivos. Nos aseguran que se llevan a cabo pláticas entre Aurelinao Martínez Schmidt, presidente de la Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León y la Secretaría de Economía, al mando de Graciela Márquez, a fin de facilitar el camino no sólo a las medianas sino a las pequeñas empresas que podrían quedar en jaque.

El objetivo es vender algunos productos acabados, ya que “es mejor alternativa que caminar rumbo a las construcciones proyectadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dado que no se tiene certeza de qué proyectos sí se llevaran a la realidad”, y en lo que se abren minas de piedra en el sur del país, simplemente concluye la administración”.