En el cierre del año, siempre suele optarse por alguna de estas dos situaciones: hacer un recuento de lo sucedido a lo largo de 12 meses o, dar una idea de lo que se vislumbra podría ser el año que viene. En esta ocasión, mi estimado lector, opté por la segunda opción y aprovecho mi última colaboración de este caótico 2020 para dejar sobre la mesa algunos puntos que considero serán “highligths” en el 2021.

En primer lugar, la relación bilateral México-Estados Unidos. El próximo 20 de enero Joe Biden tomará protesta como nuevo presidente de los Estados Unidos de América y por lo tanto, será la persona que podría convertir el dolor de cabeza que estamos sufriendo económicamente hablando, en un severo caso de migraña.

En alguna colaboración anterior mencioné que el T-MEC, por sí sólo, no es suficiente para que nuestro país empiece a recuperarse, aunado a que esta administración ha sido especialmente descuidada con la relación con el sector empresarial, lo que ha ocasionado que la inversión deje de fluir a nuestro país. Además, ha puesto un interés inexplicable por las energías fósiles (Pemex), cuestión que va completamente en contra de la agenda propuesta por el demócrata Joe Biden, ambas situaciones podrían tensar la relación a puntos preocupantes, por lo que, la primera reunión entre mandatarios será muy importante.

Un segundo aspecto es el relacionado con las instituciones autónomas. Para nadie es sorpresa que al presidente no le gustan los organismos autónomos, para muestra basta ver el estado de la CNDH o la Comisión Reguladora de Energía, CRE, sin embargo, algo que siempre prometió respetar sí o sí, es la autonomía del Banco Central, promesa que recientemente se ha puesto en duda, ya que la reforma que se busca hacer a la Ley del Banxico vulnera de forma importante la autonomía de la máxima autoridad monetaria, e incluso podría generar, lagunas legales que permitirían la proliferación del delito de lavado de dinero, por el bien de la estabilidad del país, esperemos que no sea así.

Otro ejemplo es el INEGI, el reciente nombramiento de la exsecretaria de Economía como miembro de la junta de gobierno de la institución, con miras a convertirla en su próxima presidenta, podría tener implicaciones graves si consideramos que desde el inicio del sexenio ha existido discrepancia entre sus datos y los “datos” del titular del Ejecutivo federal.

En tercera línea, ubico al proceso de aplicación de la vacuna contra el COVID-19. En esta misma semana, escuchamos del retraso en la llegada de las vacunas, situación que, de acuerdo con el Gobierno de la República, es responsabilidad de la farmacéutica, algo que puede ser creíble, considerando que es una sola empresa la que tiene que distribuirla a nivel mundial.

Sin embargo, el tema no es la entrega, sino la logística para su aplicación dentro del territorio nacional, recordemos que, si hay algo en lo que este gobierno suele tener problemas, es en la implementación de las estrategias que ellos mismos plantean, asimismo, esperemos que no se empiecen a escuchar denuncias de abuso o corrupción en este tema, jugar con la salud de las personas y su desesperación no puede ni debe ser perdonado.

Como cuarto y último punto la recuperación económica. A lo largo de este año muchas han sido las proyecciones económicas para 2021, todas optimistas, que señalan un repunte, es básico considerar que esto sólo sucederá, si los factores continúan sin cambio, es decir, cualquier ocurrencia o acción que saque del camino que lleva el país, podría ocasionar una caída más profunda, sin considerar que es año electoral, es decir, las tentaciones estarán a la orden del día.

Finalmente, mi estimado lector, sólo me resta desearle unas felices fiestas recordándole que si usted es de los que tienen el privilegio de poder mantenerse en casa lo haga y si no es así, por favor tome las medidas de seguridad necesaria y cuídese. Nos leeremos de nueva cuenta, el próximo año.

*El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, consultor experto en temas económicos y de administración pública. Director fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa Voces Universitarias.