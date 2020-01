Desde hace muchas décadas no tenía México a un Jefe del Estado como el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya hizo aceptable, sin objeción generalizada, la ruda y dialéctica narrativa de campaña desde Palacio Nacional.

Con la misma energía ha impuesto los programas sociales prometidos y, para lograrlo, ha forzado cambios institucionales que, inobjetablemente, tienen la finalidad de hacer realidad aquello de “primero, los pobres”.

Sus programas sociales tienen aptos operadores políticos, quienes no sabemos si tienen aptitudes administrativas. Valdría recordar que, históricamente, por ineficacia han fracasado los mejores y más bien intencionados programas públicos.

SEP: el diablo está en los detalles

Tiene el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Esteban Moctezuma Barragán unos pocos meses para que en cada una de las 170 escuelas de educación básica de toda la República haya sido elegida la mesa directiva de los padres de familia, pues el Presupuesto está listo.

La centralización de la información federal ha impedido que sepamos cuántos se han formado y cuántos faltan. Y lo más importante, ¿cómo se certifica la legalidad de cada uno de esos comités, sin la cual no tendrán personalidad jurídica?

Mientras, tampoco nadie explica si habrá mantenimiento de las escuelas que no hayan elegido comité, o, cuando menos aclarado un pequeño detalle: ¿quiénes y cómo verificarán el buen uso de esas cifras millonarias? Meros detalles, sí, pero ya saben dónde está el diablo.

Contrarreloj, la reforma electoral

A pesar de que en la Cámara de Diputados el coordinador de la diputación de Morena Mario Delgado no consiguió los votos de los aliados para la reforma constitucional que redujera las prerrogativas a los partidos, ya alistan otra iniciativa.

La instrucción fue clara desde la primera conferencia mañanera de 2020: se pueden y deben hacer nuevas iniciativas, “porque no puede hacer partidos ricos con un pueblo”, pero es una carrera contra el tiempo.

Ya Delgado ofreció a los aliados muchas ventajas, pero sabe bien que el próximo septiembre empieza formalmente el proceso electoral de 2021 y si antes no cumplen la instrucción presidencial, después ya será imposible.

Notas en remolino

El próximo miércoles, ante e Consejo Coordinador Empresarial, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría hablará sobre las perspectivas para 2020. Algunas cosas no gustarán… Ha logrado el titular de la SHCP Arturo Herrera el visto bueno y ya adquirió México las coberturas para el precio del petróleo. Convenció de que, sí, son caras, pero más caro resultaría no tenerlas… Tienen que irse con cuidado las gentes de Alejandro Encinas, pues ya empezaron a elevar a niveles hiperbólicos el número desaparecidos en México, ahora dicen que “podrían ser más de 70,000” … El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo explica cómo aumentará el número de personal de la Guardia Nacional. Lo que dicen es si se ha capacitado a todos para cumplir con la tarea que les impone el nuevo sistema de justicia penal. Si no, el número será irrelevante… Tal parece que las quejas de los empresarios del autotransporte de carga todavía no son escuchadas, pues las más recientes informaciones hablan de pérdidas de miles de millones de pesos, especialmente en la carretera entre Puebla y Veracruz. Como en “Los bandidos de Río Frío”.