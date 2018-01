Restan escasas horas a este año 2017 de tantas enseñanzas y aprendizaje. Podríamos aprovechar éste, mi último post del año, para hacer un recuento de los daños. Del impacto que ha tenido la inflación en la oferta de productos en la oferta, y de cómo los comerciantes están absorbiendo sus costos en el menor gramaje del contenido de sus productos. Del efecto del alza de tasas sobre las decisiones de compra y la toma de créditos.

De los empleos sin precedentes creados en el sexenio, donde las prestaciones y salarios no corresponden a la promesa del inflado milagro mexicano del 2012.

Pero prefiero conminarles a que encaremos el futuro, este incierto futuro que inicia mañana. Ese que Banco Base advierte turbulento desde el primer trimestre, por la incertidumbre de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El mes de marzo subrayado en rojo, que podría cerrar con un acuerdo para poner en pausa las conversaciones del Tratado mientras México y Estados Unidos resuelven sus procesos electorales, como vaticina BlackRock.

O la materialización del peor de los escenarios, al que Bank of America concede el 30 % de probabilidad, que es el de una salida de Estados Unidos del acuerdo comercial.

Ni siquiera tendremos tiempo de parpadear, cuando estaremos entrando a las campañas electorales. Las que temen los inversionistas que por meses han solicitado al equipo económico de Andrés Manuel López Obrador, tener un atisbo de lo que sería su gobierno. Solicitud con la que están concediendo la alta probabilidad que le ven, de ser el candidato ganador a la presidencia de México.

El año 2018, al que CEPAL vaticina con un menor flujo de inversiones productivas, porque ahora sí, hay menos proyectos firmados en proceso de ejecución.

Y me atrevo a solicitarles que encaremos este año 2018 incierto, con la fuerza que les vi en septiembre. Ésa con la que tocaban puerta por puerta para solicitar toallas, palas y cubetas, para rescatar a los hijos de nuestros vecinos, atrapados entre escombros. Ésa valentía con la que salieron a levantar piedras, a cargar cubetas de materiales e historias derruidas por el sismo. Con la entereza con que sentaron a sus hijos a hacer despensas, a armar sándwiches para los rescatistas y damnificados. El 2018 no será un año sencillo. Pero lo viviremos y pasaremos con trabajo y esfuerzo.

De mis apuntes

Olvidé comentarles que en octubre, mientras estaba cubriendo las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, cada vez que un funcionario o compañero, me identificaba como mexicana, me daban condolencias por lo sucedido en mi país.

Y una de las más bellas observaciones que me hicieron, fue de una mujer peruana, que me aseguró: “fue hermoso ver como se ayudaron unos a otros después del terremoto. Creo que no hay un pueblo igual a ustedes”.

¿Cómo ven? ¿Podemos o no podemos encarar el 2018? Yo estoy segura que sí. Les dejo mis sinceros deseos de paz, trabajo y éxito para el año que inicia. Un año de sueños y metas por cumplir.

Yo, espero con ansias Marzo y Abril. Los meses de mis raíces y mi primer sueño cumplido. Los invito a mantenernos en comunicación en mi cuenta de twitter @morales_yoly