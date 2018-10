Desperté temprano pero sin tema para la columna. Mientras pasaba los alimentos del desayuno por el esófago, en mi cerebro repasaba los posibles asuntos a tratar. Durante la transformación de los comestibles en bolo alimenticio, mi cabeza fue incapaz de transformar algún bosquejo en idea viable. Comprobé que mi aparato digestivo funciona mejor que mi aparato psíquico. Esta mañana mi sistema nervioso simpático, amaneció odioso.

Por si fuera poco, jugaba el PSV, el equipo del Chucky Lozano, contra el Tottenham, dentro de la UEFA Champions League, lo cual fue un buen pretexto para encender el televisor. Un gol del Chucky me produjo la que según Joaquín Sabina es la peor de las nostalgias: la de añorar lo que nunca jamás existió. ¿Por qué no me dediqué a comentar y hacer crónicas del futbol? Pienso en mi utópica columna titulada ‘Melees’. Practiqué futbol pero nunca fui de los buenos. Tampoco creo que haya jugado bien Raúl Sarmiento, el gordito que grita ¡la pelota está en el fondo! y ahí está. No les creo a los cronistas futboleros que no vi jugar como profesionales. Termina el partido con un empate a dos goles. Confirmo lo dicho: mi aparato digestivo es más efectivo que mi aparato psíquico. Cuando menos más rápido. Voy al baño.

Ya instalado en toda forma frente a la computadora, recuerdo un tema que, el martes pasado, a raíz de la caravana de los migrantes toqué superficialmente, auxiliado por un texto del maestro don José Saramago: el racismo en la cultura mexicana. Se me ocurre un diálogo: Señor, estamos haciendo una encuesta para ver si los mexicanos somos racistas: ¿Qué opina usted de los negros? Me caen bien los afroamericanos, son buena onda. Yo a los que no soporto son a los pinches nacos.

Semáforo Delictivo

La verdad es que tengo un tema desde muy temprano, al cual, como dicen en Perú, le estoy quitando el poto a la jeringa. Poto es una palabra de origen quechua que puede traducirse como nalga. Quitarle ‘la nalga’ a la jeringa es una manera de significar evasión, en este caso trataba yo de esquivar un asunto que considero difícil de tratar, aunque lo he reconsiderado y es importante comentarlo. Lo dijo categóricamente el periodista Carlos Loret de Mola en su noticiero televisivo ‘Despierta’: 2018 ya es el año más violento del que se tiene registro.

Según, una nota de Mario Torres, en el precitado noticiero, los números presentados por la organización Semáforo Delictivo que preside Santiago Roel, indican que si bien en el tercer trimestre del año los secuestros bajaron un 17%, los robos a casa habitación 8%, los robos a negocios 5% y las lesiones dolosas 4%, en el mismo lapso las cifras de los delitos de alto impacto han ido a la alza de la siguiente forma: narcomenudeo 32%, ejecuciones 26%, homicidios 18%, violencia familiar 8%, feminicidios 8%; violación 6%, extorsión 2%, el robo a vehículos se incrementó 1%.

Conforme a la información proporcionada por el señor Roel, reseñada por el reportero Torres, por cada 100 mil habitantes, los estados con el mayor nivel de delitos de alto impacto son: Colima, Baja California, Guerrero, Chihuahua y Quintana Roo. En narcomenudeo los estados con cifras más altas son Baja California, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato y Colima. En ejecuciones los estados con mayor incidencia son Coahuila, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Quintana Roo.

En cuanto a los homicidios, el especialista en temas de seguridad pública, reveló que el 2018 será el peor de los años en este rubro. Para ello basta poner un ejemplo espeluznante, en todo el 2017 hubo un total de 18 mil 989 casos; en sólo nueve meses, de enero a septiembre, en el 2018 ya suman 21 mil asesinatos. Don Santiago hizo el pronóstico de cómo se va a cerrar el año basado en la cifra de los primeros nueve meses, él calcula que se van a rebasar los 28 mil homicidios.

A decir de la organización Semáforo Delictivo Nacional, los homicidios y las ejecuciones que hacen la escandalosa cifra, están relacionadas en un 80% con el crimen organizado, por lo que sería conveniente, en opinión del fundador de esta institución, que para bajar la incidencia de los homicidios en nuestro país, el Congreso de la Unión apruebe, a la brevedad posible, el uso de la marihuana y de la amapola con fines comerciales.

A 36 días del cambio de poderes, los datos aquí reseñados son indicativos del alto grado de descomposición social e inseguridad que deja la administración saliente. ¿Cómo vamos a salir de tal envilecimiento?

WhatsApp

Refranes sólo para gente culta, con traducción entre paréntesis para los que no entiendan.

Relátame con quién deambulas y te manifestaré tu idiosincrasia. (Dime con quién andas y te diré quién eres).

A perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostro jocundo. (Al mal tiempo, buena cara).

Al globo oftálmico del poseedor, torna obeso el bruto equino. (Al ojo del amo, engorda el caballo).

En este pago existe un felino en cautiverio. (Aquí hay gato encerrado).

La ausencia absoluta de percepción visual, torna insensible al órgano cardiaco. (Ojos que no ven, corazón que no siente).

[email protected]