La memoria es corta, la vorágine de los acontecimientos nos hace olvidar que el 2016 inició, por ejemplo, con el dólar rebasando los 18 pesos, que hoy lo vemos bajo pero en ese momento era su máximo histórico, asesinaban a la alcaldesa de Temixco y a un sobrino del exgobernador de Colima, el petróleo bajaba de los 24 dólares por barril y se recapturaba a El Chapo Guzmán. Es fácil hacer historia y simplemente contar lo que pasó, pero debemos tratar de voltear a lo que viene, que podemos esperar para 2017, o al menos, que sabemos que ocurrirá y a qué cosas debemos estar pendientes y atentos. La lista que anoto no son previsiones, es sólo un recuento de algunas cosas que están en la agenda y que por lo tanto generarán atención.

1. Evidentemente, la liberación de los precios de la gasolina, que inicia con un gran aumento que tiene enojados a prácticamente todos, la liberalización será gradual y por regiones, la idea es que incluso terminemos viendo fluctuaciones en el precio diario y que puedan bajar o subir de acuerdo con los precios internacionales, pero por lo pronto hoy sólo se percibe un gran aumento.

2. Desde el 2016 el senado debió nombrar al primer Fiscal Anticorrupción, pero como es natural los partidos no se ponen de acuerdo, se les olvidó tal vez que el sistema que le da origen es creado por los ciudadanos y que hay un espíritu de urgencia, ya el 2016 nos enseñó las corruptelas cada vez más frecuentes y cada vez más grandes, al grado de que hoy tenemos cuatro exgobernadores presos y tres perseguidos por la ley, y eso que aún no funciona el sistema.

3. Relacionado con lo anterior, está pendiente la selección de los cinco ciudadanos que dirigirán el Sistema Nacional Anticorrupción; éstos serán tal vez las personas más importantes en el 2017, la expectativa que se tiene de ellos es grande, no representarán a partidos, no buscarán puestos políticos, serán la voz y los ojos ciudadanos para encontrar, perseguir y castigar a los corruptos no sólo del gobierno, sino de organismos sociales o empresas que utilicen recursos públicos.

4. Definitivamente un evento importante será el inicio de la era Trump, no sólo marcará un cambio en EU sino en todo el mundo y mucho en nuestro país, veremos ya desde el gobierno cómo trata a nuestros paisanos migrantes, qué postura toma ante la renegociación del TLC, la construcción del famoso e indeseable muro, etc.

5. Se aprobará, es compromiso, la esperada Ley de Seguridad Interior que dará marco legal a la actuación del ejército y la marina en su lucha contra el crimen, situación que inició hace más de 10 años y que hoy continúa porque no se ha construido una policía confiable y con poder para enfrentarlo.

6. En febrero seguramente se presentará la primera Constitución del estado Ciudad de México, se pretende esté lista para los festejos del centenario de la actual constitución, el 5 de febrero, y es esperada por varias discusiones como la plusvalía, los derechos humanos, la movilidad urbana, las marchas y manifestaciones, y muchos otros temas que podrían servir de ejemplo a otras entidades.

7. Las elecciones a desarrollarse en junio en cuatro entidades, de ellas, aunque también interesan y mucho las gubernaturas de Coahuila y Nayarit, interesarán mucho las alcaldías en Veracruz y la gubernatura del Estado de México, por ser dos de los tres padrones electorales más grandes del país.

8. El 2018 está en camino, los aspirantes están trabajando para ser candidatos, y durante todo el año, desde el primer día, veremos la evolución de las popularidades, de las preferencias, y de los ataques dentro y fuera de sus partidos.

9. Habrá algunas sustituciones importantes en la vida pública, se habla de la posible reincorporación de Luis Videgaray al gabinete federal pero también sabemos ya que tendremos nuevo titular del Banco de México (sale Agustín Carstens) un nuevo cardenal (a la salida de Norberto Rivera) y tres nuevos consejeros del Instituto Electoral, que será nuevamente tema de discusión y de atención ciudadana ya que serán parte del árbitro de la contienda presidencial del 2018.

10. Un tema no político, pero que concentrará por momentos la atención por la popularidad del deporte, será la eliminatoria rumbo al mundial del 2018, todo parece indicar que se logrará, al menos por los primeros resultados que ya se tuvieron.

11. Como resultado de los puntos 1 y 2 de esta lista, más los pleitos políticos que siempre aparecen en una contienda electoral, veremos la aparición de nuevos casos de corrupción que generarán algo que muchos hemos pedido, investigaciones y castigos al mayor cáncer de la vida pública y privada de México, la combinación corrupción-impunidad.

12. Por último, durante todo el año, estaremos pendientes a la evolución de dos variables que mostraron malos resultados en el 2016, economía e inseguridad. En el primer caso veremos el valor del dólar, el precio de la gasolina, la inflación, el crecimiento y la evolución de la pobreza; en el caso de la inseguridad, los delitos que han lastimado como los secuestros, los homicidios dolosos y el control de territorios por parte del crimen y que han generado eventos de justicia por propia mano cada vez más frecuentes.

Sólo anoto 12 elementos de la agenda que estoy seguro captarán nuestra atención en distintos momentos, algunos están muy concentrados a los primeros meses, como los nombramientos del Fiscal Anticorrupción,la constitución de CDMX, la ley de Seguridad Interior y el incremento de los combustibles, la llegada de Trump, y otras son eventos permanentes como las evoluciones de la economía, seguridad y posicionamientos rumbo al 2018, pero el caso es que esta docena estará presente en el país y pueden significar que el 2017 sea un mejor o un peor año.