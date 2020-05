(Cuarta y última parte)

Cuando construimos un patrimonio no debemos olvidar un aspecto fundamental que es protegerlo de situaciones imprevistas. Ahora mismo, estamos viviendo una grave que nunca imaginamos y para la cual, poquísima gente estaba preparada: la pandemia por Covid-19.

De la misma forma, hay muchísimos riesgos que pueden destrozar todo lo que hemos construido y por eso las últimas piezas son fundamentales:

15. El primer paso para proteger nuestro patrimonio es establecer un fondo de emergencias que sea, por lo menos, equivalente a entre tres y seis meses de nuestro gasto familiar corriente. Si uno trabaja por su cuenta (por honorarios, o en un negocio propio), el fondo debe ser incluso mayor (hay personas que por su actividad necesitan tener ahorrado para emergencias entre 12 y 18 meses). Recordemos que en México es relativamente fácil perder un empleo (por ejemplo, en recortes de personal) y difícil encontrar uno que nos paga lo mismo que ganábamos, particularmente, a niveles gerenciales o directivos.

16. Recordemos que los gastos irregulares, pero previsibles, NO son emergencias. Por lo tanto, no podemos distraer recursos de nuestro fondo para emergencias para sufragar estos gastos, ya que corremos el riesgo que, ante una verdadera contingencia, nuestro fondo no nos sea suficiente. Por el contrario, estos gastos deben ser considerados en nuestro plan de gastos como describimos en un paso previo.

17. Protejamos nuestro patrimonio y el de nuestra familia, a través de seguros que se adapten a sus necesidades y a los riesgos específicos a los que estamos expuestos. Si tenemos dependientes económicos, un seguro de vida es esencial: nos permite dejarles recursos para continuar con su vida, en caso de que les lleguemos a faltar. Si tenemos casa propia, debemos asegurarla. Además de que las pólizas de hogar pueden ser más baratas que las de nuestro auto, nos permiten proteger nuestros bienes en casos de incendios o catástrofes naturales. Además, hay otros que, dependiendo de nuestro estilo de vida, pueden ser muy necesarios, como el de gastos médicos mayores, o el de automóvil.

18. Tener todos nuestros documentos y registros en orden. Un gran consejo es revisar, por lo menos una vez al año, los beneficiarios de nuestras cuentas bancarias, de inversión y de nuestras pólizas de seguro. También debemos revisar si éstos siguen respondiendo a nuestras necesidades. Por otro lado, la familia más cercana debe saber qué cuentas y seguros tenemos y dónde podemos encontrarlos, para hacer los trámites correspondientes si es que llegamos a faltar.

19. Hacer nuestro testamento y mantenerlo actualizado. Es un acto de amor: nos garantiza que si fallecemos, nuestros bienes serán entregados conforme a nuestros deseos, y además evita a nuestra familia disputas y largos problemas legales.

20. Recordar que construir un patrimonio no depende de nadie, sino de nosotros mismos. Muchísima gente culpa de su situación personal a factores externos: “es que no me pagan lo suficiente”, “los bancos quieren que la gente se endeude”, “no consigo buenos rendimientos”, entre muchos otros pretextos. Aún cuando parte de esto pueda ser cierto, uno tiene que buscar, que educarse y sobre todo, tomar responsabilidad de su propio destino. La construcción de un patrimonio se logra a lo largo de la vida y para ello se requiere persistencia, constancia, disciplina y aplicar estos consejos.