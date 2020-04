(Segunda de cuatro partes)

No importa lo que ganamos, todos podemos formar un patrimonio de acuerdo con nuestras posibilidades, que nos permita disfrutar de nuestros años dorados sin preocupaciones. Se necesita constancia, disciplina, un poco de sentido común y unir las distintas piezas que nos permiten construirlo.

En la primera parte hablamos de los cimientos y de los ladrillos; entendimos que las deudas son el principal obstáculo (el que debe siempre es esclavo del que le prestó) y hablamos de tomar el control de nuestro dinero.

Hoy quiero seguir construyendo en el mismo sentido:

6. Nuestro ahorro sirve para lograr las cosas que más nos importan. Por ejemplo, si para nosotros es fundamental la seguridad de nuestra familia, tenemos que construir un fondo para emergencias. Si queremos que nuestros hijos tengan mayores oportunidades, generar un fondo para su educación puede ser una meta importante.

7. Las metas de mayor plazo, como poder continuar con nuestro nivel de vida cuando ya no podamos o queramos trabajar (retiro) se construyen poco a poco, durante mucho tiempo. El interés compuesto es mágico, pero su poder se manifiesta a lo largo de los años. Por eso es fundamental no posponerlas nunca. Es común, sin embargo, que la gente piense más en satisfactores de corto plazo. Dejarlas para después implica que tenemos mucho menos tiempo, lo que implica que tendremos que ahorrar una parte significativamente mayor de nuestro ingreso.

8. La mejor forma de ahorrar es (lo reitero) pagarnos primero a nosotros mismos. En el plan de gastos que describimos en la primera parte, una vez que hemos salido de deudas (prioridad), podremos destinar la cantidad que antes pagábamos a los bancos para pagarnos primero a nosotros. En otras palabras, el ahorro forma parte de nuestro plan de gastos y se convierte en una prioridad. Dependerá de nosotros definir para qué lo estamos haciendo (fondo de emergencias, retiro, fondo de educación para los hijos, etcétera).

9. No utilizar nunca las tarjetas de crédito para financiarnos. Son el tipo de crédito más caro (en el sector formal) y constituyen la forma más fácil de caer en la trampa de gastar más de lo que ganamos. Si las usamos, tenemos que hacerlo como si fueran tarjetas de débito y pagar nuestro saldo total cada mes.

10. Las “baratas” y eventos como el Buen Fin son técnicas comerciales diseñadas para hacernos gastar más. De esta manera, pueden dar un golpe fuerte a nuestro plan de gasto y a la consecución de nuestras metas. Muchas personas tienden a gastar mucho más de lo planeado porque en todos lados ven promociones “muy atractivas” y, peor aún, a meses “sin intereses”. Tenemos que meternos en la cabeza que comprar tres pares de zapatos que no necesitamos o que no teníamos en el plan de gastos, que normalmente cuestan 3,000 pesos cada uno pero que están rebajados a 2,000, no significa que estamos ahorrando. Estamos gastando 6,000 pesos en total, que tendrán que salir de algún lado (ya sea recortando en otras cosas, o adquiriendo una deuda, robándole dinero al futuro, aún sea sin intereses).

Si nos vemos en una situación así, lo mejor es irnos a casa, revisar el plan de gastos, decidir cómo lo queremos cambiar para poder hacer esa compra y tomar una decisión sobre si debemos comprarlos o no. Si vemos que podemos comprarlos, siempre podremos volver al día siguiente (y si ya no están, no pasa nada).

