Hay veces que resulta difícil explicar por qué vivimos en Ciudad de México (raro quitarle el artículo): los sismos, al llegar a terreno flojo, por haber sido lago, se ceban con los edificios. Quizá sobrevives, pero nadie te quita la fuerte sacudida que remueve emociones. El Popocatépetl, cada que quiere, lanza ceniza que cubre con su manto pardo la región sureste de la capital. Tal manto dificulta la respiración y tapa los drenajes.

El tránsito vehicular se ha vuelto cada vez más lento y cuando llega diciembre, es incluso infernal. Además tenemos la paradoja del agua: llueve a mares y sin embargo los acuíferos subterráneos van quedando secos. Ese drenaje que tapa la ceniza, llega a oler a rayos en verano, hay esquinas en las que no se puede estar sin sentir nauseas.

Las contingencias ambientales que enferman a los niños y a los adultos mayores son comunes en tiempo seco. La violencia, que dicen va a la baja, se palpa en todos lados, porque no solo son violentos los asaltos, también los pleitos en la calle, los gritos ofensivos al otro, las golpizas en el metro y, claro, es violencia de la peor el piropeo y el toqueteo que padecen cotidianamente las mujeres que cruzan esta urbe para ir a estudiar, a trabajar, a llevar a sus hijos a la escuela. Dan ganas de llorar. El lunes 19 de septiembre de 2022 me pasó.

Ese día la alarma sísmica sonó después de que noté que temblaba, y como está contraindicado bajar cuando el temblor ya mece la tierra, ni intenté bajar los seis pisos que me separaban de la calle. Subí a la azotea y el sonido de los edificios golpeándose entre sí, el tambaleo inclemente, el polvo que se levantaba, los gritos de uno que otro vecino desesperado, debilitaron mi gallardía.

El sismo de este lunes, además, vino como en oleadas: hubo un instante en el que dejé de sentirlo y cuando me volvía el color al cuerpo... va de nuevo, a bailar con los pies bien puestos en la tierra. En el momento en que dejó de moverse el entorno, me puse los tenis y bajé a la calle por las escaleras. Frente a mi edificio los vecinos esperaban con teléfonos en mano, inquietos, asustados. El tránsito estaba detenido. No pude permanecer en calma y caminé por la colonia con los horrores de 2017 en la cabeza: una y otra vez el momento en que supe de los edificios que cayeron a pocas cuadras de mi casa.

Saber de la desgracia hizo que a las personas les entrara una necesidad de ayudar nunca vista: cadenas humanas organizadas en un santiamén. Este lunes de 2022 supe muy pronto que el temblor no había pasado a mayores (no en CDMX), igual me entró un sentimiento juangabrielino: «pero qué necesidad» de vivir aquí. Y entonces sí lloré con ojos vueltos grifos, mares incontenibles. Hay veces que cansa toda esta fragilidad y dan ganas de vivir en una fortaleza imperturbable, pero esa murallas inexpugnables no existen. Nos queda exigir que las edificaciones sean cada vez más sólidas y las alarmas más eficientes. Estar bien preparados, pues. Y llorar cuando haga falta.

Twitter: @munozoliveira

