Se han expuesto varias razones para no participar en la consulta sobre Revocación de Mandato del 10 de abril, tales como que es un ejercicio inútil, que nadie la esta pidiendo, que es cara, una simulación inventada por el presidente López Obrador y Morena para consolidarse, que no va a conseguirse el 40% de participación, que la va a ganar y no hay forma de ganarle, qué si la gana puede buscar la reelección y por todo esto, lo mejor es hacerle el vacío y que fracase.

Quiero reconocer que en todas las organizaciones de las que formo parte, la mayoría está en contra de participar y que a pesar de que estoy de acuerdo con varios de sus argumentos, pienso que ya que se va a llevar a cabo, hay que participar por las siguientes razones:

1. El gobierno y el país van mal y faltan todavía 30 meses del sexenio y no debemos quedarnos callados ante el fracaso de su “4T”, la consulta es una oportunidad de manifestar nuestro rechazo.

2. Muchas personas quieren ir a votar y es ilógico que los partidos y los políticos estén promoviendo la abstención. El llamado a no votar es una decisión de las cúpulas, muy alejada de el deseo de participar de la mayoría de la gente.

3. El INE está llamado a votar y es contradictorio que los intelectuales, analistas y políticos estén llamando a la abstención.

4. La mayor parte de la gente no entiende por qué se está llamando a no votar cuando siempre se les insiste en ir a votar.

5. Se dice que la abstención es una forma de participar, mentira, no se puede no ir a votar y decir que se está participando.

6. La oposición da la imagen de tener miedo a López Obrador y Morena y de que son invencibles y no hay forma de pararlos.

7. El gobierno y Morena están haciendo, fuera de la ley, una campaña casa por casa difundiendo lo logros del presidente, mientras la oposición esta callada perdiendo la oportunidad de hacer ver a la gente los pésimos resultados de la presidencia de López Obrador.

8. Seguramente la pregunta sobre la ratificación de López Obrador va a ganar en la consulta, pero si se llama a participar se podría llevar un susto.

9. Va a haber más votos a favor de la Revocación de Mandato de López Obrador si participamos a si no lo hacemos.

10. López Obrador, pase lo que pase, va a criticar al INE y va a culpar a los conservadores antidemocráticos de boicotear la consulta, sobre todo si llamamos a no participar. Una forma de apoyar el INE es participando.

11. Después de la consulta es muy probable que la popularidad de López Obrador crezca debido a la campaña que están haciendo casa por casa, mientras la oposición no está haciendo nada más que llamar a no participar.

12. Se dice que después de la consulta, si gana en forma aplastante, va a buscar la reelección, falso en México corrió mucha sangre contra cualquier intento de continuismo.

13. Hay que ver la consulta con relación a las elecciones del 2024 y es una oportunidad de abrirle los ojos a la gente de lo mal que va el gobierno y el fracaso de López Obrador.

14. La consulta es la última oportunidad que tenemos antes de las elecciones del 2024 de hacer una campaña nacional para ganarle espacio a López Obrador y Morena.

15. En política la única forma de ganar espacios y avanzar es participando y luchando, no marginándose y absteniéndose.