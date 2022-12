12 deseos para el 2023

En las últimas columnas hablé de metas y ahora de deseos, porque los deseos representan cosas que queremos lograr, son manifestación de nuestras prioridades y pueden convertirse en metas. Pueden ser un buen punto de partida.

¿Qué es lo que te gustaría lograr en el 2023? ¿Por qué lo quieres alcanzar? Esta pregunta te puede ayudar a aclarar tus verdaderas motivaciones, lo que en realidad es importante para ti.

Ahora bien, en este espacio siempre hablo de prioridades, porque nos guste o no, no podemos hacer todo al mismo tiempo. Entonces tenemos que decidir qué va primero y qué va después y eso depende mucho de cada persona y de sus valores.

Sin embargo, muchas veces los jóvenes posponen su ahorro para el retiro, no porque no lo vean como algo importante, sino porque lo ven como muy lejano. Entonces lo posponen por metas mucho más inmediatas, como hacer un viaje con los amigos (algo que también es muy importante a esa edad). Pero mientras más pronto empecemos, más barato es.

Por ejemplo, pensemos que queremos alcanzar un capital de 5 millones de pesos a los 65 años para nuestro retiro.

Si empezamos a ahorrar a los 20 años y logramos una tasa de 5% anual (en términos reales), necesitamos ahorrar 28,500 cada año (es decir, 2,375 mensuales). Esta cantidad que ahorramos la tendremos que actualizar cada año con la inflación.

Pero si uno lo pospone y empieza a los 45 años, para lograr la misma meta (5,000,000 a los 65 años) uno necesitaría invertir 94,000 pesos cada año (7,833 mensuales). Ese es el costo de esperar. Se vuelve mucho más complicado llegar a la misma meta –la cantidad que necesitamos ahorrar va creciendo de manera exponencial. Muchísima gente no lo sabe.

Regresando a los deseos, es importante que escribas cuáles son los tuyos. Como una guía, estos son mis 12 deseos para todos mis lectores en el 2023. A lo mejor coincidimos en algunos:

1. Iniciar un ahorro para el retiro (o si ya iniciamos con esto, incrementarlo). Este es sin duda el objetivo financiero más importante. Como ya mencioné, es importante empezar a ahorrar temprano y hacer aportes regulares (constancia, disciplina, consistencia). Puede ser tan sencillo como hacer ahorro voluntario a nuestra Afore cada mes. No necesitamos complicarnos la vida.

2. Tomar control de tu dinero. Esto se logra con un plan de gastos y no con un presupuesto tradicional, como lo he explicado ampliamente en este espacio (lo seguiré haciendo). Cada vez que recibamos un ingreso necesitamos sentarnos y hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que necesito que este dinero haga por mí, antes de que me vuelvan a pagar? Esto nos obliga a priorizar.

3.Evitar endeudarte más e incluso salir de deudas. Lo comenté hace algunos días en twitter: el endeudamiento es la versión moderna de la esclavitud. Es una carga financiera importante para muchas personas. Tiene un costo elevado tanto financiero como de oportunidad. Representa comprometer parte de nuestro ingreso futuro y eso significa que tenemos menos disponible para otras cosas, porque tenemos que pagar las mensualidades de lo que compramos antes. Aún cuando son sin intereses. Si tienes deudas, especialmente de corto plazo (tarjetas de crédito, préstamos personales o de nómina), salir de ellas puede ser la mejor inversión de tu vida.

4. Incrementar tus ingresos. Hay muchas maneras de lograrlo. Si destacamos en nuestro trabajo, mostramos iniciativa, hemos excedido nuestros objetivos y nuestros pares nos miran como un ejemplo a seguir, entonces podríamos aspirar a una posición de mayor liderazgo y responsabilidad, lo cual suele venir acompañado con un incremento de salario. Pero también podemos iniciar una actividad paralela. Esto puede ayudarte a alcanzar tus objetivos más rápidamente. En la segunda parte te contaré el resto de los 12 deseos para mis lectores en el 2023.

contacto@planeatusfinanzas.com