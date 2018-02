En mi columna del martes dimos la introducción y los cuatro primeros consejos: poner las metas por escrito, determinar una estrategia con base a ellas, tener el resto de nuestras finanzas personales en orden y nunca perseguir rendimientos. Continuamos con ellos:

5. Diversificar de manera inteligente. El propósito de diversificar es reducir el riesgo de nuestro portafolio (es decir, su volatilidad). Pero a su vez es maximizar el rendimiento esperado de nuestro portafolio, para ese nivel de riesgo. Por ello, la forma adecuada de hacerlo es a través de una mezcla idónea de activos que tienen distinto comportamiento. Hay personas que piensan que están diversificando, pero que en realidad están aumentando sus riesgos o están asumiendo más de los que deberían.

Recordemos que debemos conocer nuestra tolerancia al riesgo y nuestro horizonte de inversión, para determinar la volatilidad máxima que estamos dispuestos a asumir. Es decir, controlar el riesgo y, entonces, buscar el portafolio que nos brinde el mejor rendimiento, dado ese nivel de riesgo que nos hemos fijado previamente.

6. Recordar que cuando invertimos en Bolsa no compramos acciones, sino empresas. Esto que puede ser tan sencillo a veces se nos olvida con frecuencia: las acciones no son pedazos de papel cuyo precio está sujeto a la variación diaria del mercado. Cuando compramos una acción estamos comprando una parte de una empresa. Lo que determinará nuestro éxito o fracaso, en el mediano y largo plazos, no es la volatilidad diaria de su precio en el mercado, sino la calidad del negocio y los resultados que pueda lograr a futuro.

7. Conocer la cartera de inversión de los fondos en los que invertimos. Lo peor es invertir “a ciegas” y es exactamente lo que muchas personas hacen. No saber en qué está invertido nuestro dinero, lo cual abre la puerta a correr riesgos innecesarios o, por lo menos, desconocidos (y por ende fuera de nuestro control). Si invertimos en fondos, tenemos que conocer su cartera y actuar si vemos algo que no nos gusta. Ésta se publica de manera semanal en las páginas de Internet de las operadoras o distribuidoras.

8. Leer los últimos reportes anuales y trimestrales de las empresas en las que invertimos. Dado que estamos comprando negocios, debemos saber cómo están funcionando. Somos accionistas, recordemos, y por lo tanto debemos actuar como tal. Si el negocio no va como debería, entonces vendámoslo y busquemos otro mejor.

9. Tomar notas. Un consejo esencial a la hora de invertir es tomar notas. Es decir, al comprar una acción, podemos escribir en un cuaderno el precio al que lo estamos haciendo, la razón por la que pensamos que a ese precio es una buena inversión y el precio al cual estaríamos dispuestos a venderla. Estas notas debemos revisarlas cada vez que estamos pensando realizar cualquier movimiento o bien cada tres meses, lo que ocurra primero, para ver si la realidad sigue siendo la misma.

10. Revisar nuestro portafolio cada tres meses. Tomemos en cuenta todo lo que mencionamos anteriormente, pero añadiendo una variable más: el desempeño de nuestras inversiones. ¿Es lo que habíamos anticipado? ¿Por qué? Si no lo es, reevaluemos la empresa para ver si aún pensamos que es una buena inversión. Aprovechemos esta revisión para hacer un rebalanceo del mismo, con el fin de mantener la asignación de activos que nos fijamos inicialmente (y de esta manera, el nivel de riesgo de nuestro portafolio).

11. Rebalancear nuestro portafolio una vez al año. Cada tipo de instrumento se comporta de manera diferente: unos subirán y otros bajarán. Estos movimientos cambian la distribución de nuestro portafolio y por lo tanto su nivel de riesgo. Por ello es importante hacer un rebalanceo para regresarlo a la composición que debe tener.

12. Aprendamos a tomar utilidades. En ocasiones el precio de la acción de una empresa sube más allá de lo que habíamos anticipado. Esto puede darse por muchas razones, una de las principales es por cambios en las variables, ya sea de la propia empresa o del mercado. Cuando la razón no es intrínseca al negocio, vale la pena entonces vender para tomar utilidades. Las aguas tomarán de nuevo su curso y tendremos oportunidad de volver a entrar en esa acción.

Suscríbete a https://PlaneaTusFinanzas.com y obtén de manera gratuita el mini-curso “Los Seis Pasos para Alcanzar tu Libertad Financiera”.

Twitter: @planea_finanzas

jlanzagorta@eleconomista.com.mx