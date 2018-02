En la discusión que tuvieron ayer Aurelio Nuño, Damián Zepeda y Tatiana Clouthier, coordinadores de las campañas de los candidatos de las tres coaliciones que se disputan ya la Presidencia de la República, fueron evidentes fallos en la narrativa priísta.

Se entiende que Nuño defienda la reforma educativa, pues su tarea fue ponerla a funcionar como titular de la SEP; pero en ese empeño olvidó que, como coordinador, su prioridad es defender la agenda de la campaña de José Antonio Meade.

Al escuchar y observar el comportamiento de tantos en el equipo de campaña de Meade, uno se da cuenta que cada quien trae su agenda bajo el brazo, pero casi nadie trae bajo el brazo la agenda de su candidato. Y, quizá, ese ha sido el problema de su campaña.

Peña-Trump: ¿qué sentido tiene?



Con satisfacción, el canciller Luis Videgaray Caso anuncia que próximamente, en semanas, quizá, se efectuará una entrevista del Presidente Enrique Peña Nieto con el mandatario norteamericano Donald Trump. Y muchos preguntamos: ¿para qué?

Faltan puntos escabrosos de negociar del TLCAN, lo cual aleja cada día la posibilidad de que las pláticas no se contaminen de política electoral, de la de acá y de la de allá. Una reunión entre los dos presidentes no apresurará nada.

Cierto, no siempre se nos dice de qué hablará, pero en las actuales circunstancias quien esto escribe que la entrevista expone al Jefe del Estado Mexicano a un desaire del temperamental inquilino de la Casa Blanca. ¿Qué necesidad?



No ignoren los daños de la CNTE



En los arrebatos de tanto “antisistema”, de pronto las medidas judiciales más rigurosas para el encarcelamiento domiciliario de la profesora Elba Esther Gordillo llegan hasta el extremo de justificar la disidencia tan sistemáticamente alentada por los operadores de la ex dirigente.

La agitación y el esfuerzo por desestabilizar al SNTE, sólo ha conseguido darle aliento a los radicales de las secciones 18, 22 y nueve de la coordinadora magisterial, soslayando el daño que han causado y el que aún pueden causar.

La 22, por ejemplo, es responsable del empobrecimiento de Oaxaca, cuya economía han estrangulado. En Michoacán, la 18, con sus agresivos bloqueos ya es una amenaza para la producción automotriz del Bajío. Si eso no es desestabilización, habrá que buscar otra palabra.



NOTAS EN REMOLINO



El montaje anayista para decirse “espiado”, revive el tema de seguridad a los candidatos. Y en el colmo de los fake news, hay quienes atribuyen alguna responsabilidad al Estado Mayor Presidencial en la tragedia de Lomas Taurinas. Esa es una infame calumnia… Ahora resulta que panistas que perredistas que calificaron negativamente a la profesora Elba Esther Gordillo, imitan a su adversario y han decidido absolverla de toda culpa. Despropósitos de campaña, claro… Aseguran que la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota y Cecilia Romero serán candidatas pluris al Senado. Mérito de la obligada equidad de género… El comisionado presidente del INAI Francisco Acuña llama al Senado a designar ya al Fiscal General y a los magistrados pendientes.

Lástima, para los senadores será como una llamada más a misa… Atrapado en un brete por su precipitación, el fiscal general de Guerrero reculó y ya reconoce que los dos sacerdotes asesinados no tienen relación con el crimen organizado… Mal andamos cuando ya nadie quiere esperar a tener la información completa y verificada y, con júbilo de ajusticiadores, procedemos rápidamente a ser fiscales, jueces y verdugos sin esperar a conocer todos los hechos…