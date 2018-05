Las acciones minoristas y tecnológicas lideraron el alza de Wall Street el miércoles, en una sesión en que el índice de pequeña capitalización Russell 2000 alcanzó un récord pese a que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense tocaron un máximo en casi siete años.

Las compañías más pequeñas continuaron la tendencia de este año de tener un mejor desempeño que sus rivales más grandes y el índice Russell 2000 alcanzó un máximo histórico. El índice cerró con un alza de un 1 por ciento.

Los papeles de Macy's Inc subieron un 10.8%, después de que el operador de tiendas departamentales reportó resultados que superaron las estimaciones de analistas y la compañía elevó su proyección de utilidades.

Los resultados también impulsaron los títulos de rivales como J.C. Penney Co Inc, Kohl's Corp, Nordstrom Inc y Target Corp. El índice de tiendas por departamentos del S&P 500 trepó un 5.2%, su mayor alza diaria en seis meses.

Las ganancias de Macy's lideraron el avance del sector de consumo discrecional, un día después de que datos del Gobierno mostraron una aceleración del gasto del consumidor que avivó las preocupaciones sobre la inflación e impulsó el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense tocaron un 3.10% por primera vez desde julio del 2011, lo que siguió presionando a las acciones en momentos en que los inversores evalúan si la deuda del Gobierno representa una opción más atractiva que los activos de riesgo.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 62.52 puntos, o un 0.25%, a 24,768.93 puntos; mientras que el S&P 500 sumó 11.01 puntos, o un 0.41%, a 2,722.46 unidades. En tanto, el Nasdaq Composite avanzó 46.67 puntos, o un 0.63%, a 7,398.30 puntos.

De los 11 principales sectores del S&P 500, sólo las acciones de servicios públicos y el sector de bienes raíces cerraron en territorio negativo.

El sector tecnológico subió un 0.4% y dio el mayor impulso al S&P 500. Las acciones de Micron Technology Inc ganaron un 4.6% después de que RBC Capital Markets asignó una recomendación de "desempeño superior al promedio del mercado".