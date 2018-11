Los índices S&P 500 y Nasdaq cerraron con sendas caídas leves el jueves golpeados por el comunicado final de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, y el sector energético fue el principal lastre del mercado tras el descenso de los precios del crudo.

La Fed dijo tras su reunión de dos días que los fuertes incrementos del empleo y del gasto de los hogares mantenían a la economía en marcha, pero que la inversión de las empresas "se había moderado desde el ritmo acelerado de principios de año", posible obstáculo para el crecimiento económico.

Aparte del comentario sobre la inversión empresarial, el comunicado de la Fed estuvo mayormente en línea con lo esperado y sugirió a inversores que la próxima subida de tasas de interés podría ser en diciembre. Pero algunos operadores esperaban un cambio de tono tras la ola de ventas de octubre en Wall Street.

"La Reserva Federal ha reconocido que hay una parte de la economía que se está desacelerando un poco, pero eso no la disuade de su lenguaje de 'aumento gradual'. No por ahora, al menos", dijo Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 10.92 puntos, o un 0.04%, a 26,191.22 unidades. En cambio, el índice S&P 500 cayó 7.06 puntos, o un 0.25%, a 2,806.83 unidades y el índice Nasdaq Composite perdió 39.87 puntos, o un 0.53%, a 7,530.89 unidades.

Los tres índices habían subido más de un 2% en la sesión previa, a caballo de un repunte generado por el alivio luego de que las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos quedaron atrás.

El índice bancario de S&P terminó el día con un avance del 0.4% tras un alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro, porque las utilidades de los bancos se benefician por el alza de tasas.

El sector energético fue el principal lastre del S&P con una caída del 2.2% luego de que los futuros del crudo estadounidense confirmaron un mercado bajista, con un descenso de más del 20% desde máximos marcados el 3 de octubre.