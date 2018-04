Las acciones cerraron con ganancias el jueves en la bolsa de Nueva York, en momentos en que los inversores esperan una temporada sólida de resultados corporativos y porque la sugerencia del presidente Donald Trump de que un ataque militar a Siria no sería inminente redujo las preocupaciones geopolíticas.

El presidente de Estados Unidos escribió en un tuit que un posible ataque en Siria podría ocurrir "muy pronto o no tan pronto", lo que disminuyó los temores a una confrontación con Rusia.

Eso provocó un alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que generó a su vez una subida del sector financiero de un 1.8%, la mayor entre los 11 sectores principales del S&P. El sector tecnológico ganó un 1.3 por ciento.

"Estamos escuchando menos sobre disparar misiles y guerra comercial", dijo Michael Antonelli, director gerente de operaciones institucionales de Robert W. Baird. "La temporada de ganancias está llegando y las expectativas son altas", agregó.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 293.60 puntos, o un 1.21%, a 24,483.05 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 21.80 puntos, o un 0.83%, a 2,663.99 unidades. El Nasdaq Composite subió 71.22 puntos, o un 1.01%, a 7,140.25 unidades.

Los sólidos resultados trimestrales de BlackRock Inc y Delta Air Lines Inc sumaron optimismo. Ambas compañías superaron las estimaciones de utilidades y sus acciones subieron un 1.5 y un 2.9%, respectivamente.

La temporada de resultados se pondrá plenamente en marcha el viernes con los reportes de Citigroup Inc, Wells Fargo & Co y JPMorgan Chase & Co. Analistas esperan que las utilidades de las compañías del S&P 500 crezcan un 18.4% interanual, según Thomson Reuters I/B/E/S.

Datos económicos divulgados el jueves también ayudaron a crear confianza en los mercados. Las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos cayeron la semana pasada, lo que apunta a una fortaleza sostenida del mercado laboral.

Las acciones de Facebook Inc quedaron rezagadas entre las tecnológicas, con una caída del 1.5% tras subir un 5.3% las dos sesiones anteriores cuando su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, brindó testimonio ante el Congreso de Estados Unidos.