Wall Street subió este martes 13 de agosto, después de que el anuncio de un retraso en la imposición de aranceles de Estados Unidos a algunos productos chinos trajo de vuelta a los compradores al mercado bursátil en un repunte generalizado.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 372.54 puntos, o un 1.44%, a 26,279.91 unidades; el índice S&P 500 ganó 42.48 puntos, o un 1.47%, a 2,926.23 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, avanzó 152.95 puntos, o un 1.95%, a 8,016.36 unidades.

Las acciones tecnológicas, lideradas por Apple Inc , llevaron a los tres principales índices del mercado a operar en territorio positivo tras el anuncio, que aplacó parcialmente los temores por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las crecientes señales de una inminente recesión.

El Representante Comercial estadounidense, Robert Lighthizer, dijo que su país postergaría la imposición de un arancel adicional del 10% sobre productos chinos clave, que incluyen laptops y teléfonos móviles, que entrarían en vigor el próximo mes.

Apple, que se beneficiaría del retraso en los aranceles, escaló un 4.2% en el Nasdaq, al tiempo que el Índice de Semiconductores Philadelphia SE avanzó un 3 por ciento.

En el frente económico, en tanto, los precios al consumidor en Estados Unidos se aceleraron el julio, con el IPC subyacente, que elimina la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, acelerándose a un 2.2% interanual. Fue su mayor alza en seis meses y se ubica por sobre el objetivo de la Reserva Federal de un 2 por ciento.

La sana lectura inflacionaria no cambiaría las expectativas del mercado de otro recorte de tasas de interés por parte de la Fed en su reunión de septiembre, mientras lidia con la guerra comercial y sus consecuencias económicas.

Los 11 principales sectores del S&P 500 cerraron en terreno positivo, con el tecnológico y el de consumo discrecional anotando los mayores avances.

Las acciones de Nike Inc ganaron un 2%, mientras que las fabricantes de juguetes Hasbro Inc y Mattel Inc escalaron un 2.7% y un 4.6%, respectivamente, después de que los juguetes y el calzado entraron en el aplazamiento de las tarifas.