El índice S&P 500 se aproximó este lunes 22 de julio a un récord, impulsado por las expectativas de un recorte de las tasas de interés, mientras los inversores esperan los resultados trimestrales de Facebook, Alphabet y Amazon más adelante esta semana.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 17.70 puntos, o un 0.07%, a 27,171.9 unidades; el S&P 500 avanzó 8.42 puntos, o un 0.28%, a 2,985.03 unidades; y el Nasdaq Composite subió 57.65 puntos, o un 0.71%, a 8,204.137 unidades.

La temporada de resultados del segundo trimestre partió la semana pasada, con un tono pesimista entre los grandes bancos en un ambiente de bajas tasas de intereses. Por otro lado, los números de las tecnológicas han sido robustos, como mostraron Microsoft Corp e IBM.

Las acciones de Facebook Inc treparon un 2.0% antes de su reporte, que se conocerá después del cierre del mercado el miércoles, mientras que Amazon.com Inc y Alphabet Inc , matriz de Google, ganaron más de un 0.7% cada una antes de sus resultados el jueves.

Las reacciones de los inversioniastas a los reportes de esas grandes compañías podría afectar la confianza general del mercado, cuando el índice S&P 500 está a cerca de un 1% de su cierre récord del 15 de julio.

El índice de tecnología subió un 1.2% y anotó la mayor alza entre los sectores del S&P, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia ganó casi un 2%. Las acciones de Apple avanzaron un 2.3% a 207.22 dólares, después de que Morgan Stanley elevó su precio objetivo a 247 dólares desde 231.

En tanto, los papeles de Boeing Co cayeron un 1.0% y lastraron al Dow Jones después de que la agencia de calificación crediticia Fitch revisó el panorama del fabricante de aviones a "negativo" desde "estable", mientras que el Nasdaq fue impulsado por las compañías de microprocesadores.

El Banco Central Europeo se reúne el próximo jueves 25 de julio y los mercados estiman una probabilidad de más del 50% de que anuncie un recorte de las tasas de interés de 10 puntos básicos. Las autoridades de la Reserva Federal lo harán días después y los inversores anticipan que rebajarán las tasas de interés en al menos 25 puntos básicos.

Las esperanzas de un recorte de tasas han ayudado a los principales índices de Wall Street a tocar niveles récord este mes, recuperándose del desplome que sufrieron en mayo en medio de una escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.