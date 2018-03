Nueva York.- El índice industrial Dow Jones sumó este lunes su doceavo récord consecutivo en otra jornada de ganancias para Wall Street.

El Dow Jones subió 0.08% a inéditos 20,837.44 puntos; el Nasdaq, de valores tecnológicos, subió 0.28% a 5,861.90, y el S&P ganó 0.10% para lograr el puntaje sin precedentes de 2,369.73.

Los inversores, empero, contienen el aliento y esperan que, cuando el presidente estadounidense Donald Trump hable el martes por primera vez ante el Congreso, les dé señales concretas sobre sus planes de estímulo a la economía.

A comienzos de mes, Trump prometió una "fenomenal" reforma fiscal y desató una ola alcista en Wall Street que consolidó la ya iniciada cuando ganó las elecciones del 8 de noviembre.

El gobierno de Trump dice ahora que la nueva política fiscal podría ser anunciada más adelante este año pero los inversores también esperan encontrar señales de que la administración empiece ya a gastar más en infraestructura lo cual estimularía el crecimiento económico.

Peter Cardillo, analista de First Standard Financial, dijo que sigue siendo elevado el entusiasmo por los planes fiscales de Trump y los datos económicos de la jornada no conmovieron demasiado a los inversores.

"Este es un mercado impulsado por el proyecto de política económica de Trump y es difícil saber precisamente cuándo parará", dijo Cardillo a la AFP.

"Hasta ahora eso no pasó porque cada vez que el mercado intenta hacer una pausa, los inversores vuelven a la carga", agregó.

El mercado de obligaciones retrocedió. Hacia las 21H30 GMT, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía a 2,366% contra 2,316% el viernes, y el de los bonos a 30 años aumentaba a 2,987% desde 2,951% de la pasada sesión.

