Las acciones en Estados Unidos cerraron en alza el miércoles 9 de septiembre para romper una racha de pérdidas de tres sesiones, un día después de que el Nasdaq confirmó el territorio de corrección.

Las acciones de Tesla Inc se recuperaron un 10.92% después de sufrir su mayor caída porcentual diaria en los registros en la sesión anterior, mientras que Apple Inc, Microsoft Corp y Amazon.com Inc, las tres principales empresas por capitalización de mercado en Estados Unidos, subieron al menos un 3 por ciento.

Otras ganadoras durante los confinamientos, como Facebook Inc y Alphabet Inc, la matriz de Google, también avanzaron, un día después de que el Nasdaq terminó la sesión un 10% por debajo de su máximo histórico de cierre del 2 de septiembre, algo comúnmente conocido como corrección.

El sector tecnológico del S&P registró su mayor ganancia porcentual en un día desde el 29 de abril.

"Ciertamente es un repunte masivo y sorprendente", dijo Jack Ablin, director de inversiones de Cresset Capital Management en Chicago. "En un nivel parece especulativo, pero en otro es casi defensivo porque sabemos que estas empresas sobrevivirán sin importar lo que nos arroje el Covid".

Analistas también dijeron que la capacidad del Nasdaq para mantener su promedio móvil de 50 días, un nivel de soporte técnico, fue clave para revertir la dirección del mercado.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 439.78 puntos, o 1.6%, para cerrar en 27,940.67 puntos; el S&P 500 ganó 67.22 puntos, o un 2.02%, a 3,399.06 unidades y el Nasdaq Composite sumó 293.87 puntos, o un 2.71%, a 11,141.56 unidades.

