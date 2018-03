El S&P 500 bajó levemente el miércoles en Wall Street, en una sesión volátil en la que los inversores buscaban entender la política comercial de Estados Unidos, después de que Donald Trump prometiera fuertes aranceles a las importaciones pero luego dijera que México y Canadá podrían quedar exentos.

Tras caer hasta un 0.97%, el S&P recuperó terreno después de que la Casa Blanca pareció incluir exenciones en el plan para aplicar aranceles de un 25% a las importaciones de acero y de un 10% a las de aluminio.

Los temores sobre una potencial guerra comercial se habían intensificado después de que Gary Cohn, un promotor del libre comercio, renunció a su cargo como principal asesor económico de Trump en la tarde del martes.

El miércoles, sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders dijo que Trump promulgaría la medida antes del fin de semana y podría incluir "posibles exclusiones para México y Canadá por seguridad nacional, y posiblemente para otros países por lo mismo".

"Preocupa menos a los inversores si los aranceles no se aplican tan extensamente. Pero son especulaciones en este momento. No tenemos nada escrito. Si hay algo que hemos aprendido de este Gobierno, es que podría cambiar de aquí a que quede escrito", dijo Janna Sampson, de OakBrook Investments LLC in Lisle, Illinois.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 82.76 unidades, o un 0.33%, a 24,801.36 puntos; mientras que el S&P 500 perdió 1.32 puntos, o un 0.05%, a 2,726.8 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, avanzó 24.64 puntos, o un 0.33%, a 7,396.65 unidades.

El Dow fue lastrado en parte por los papeles de las firmas manufactureras como Caterpillar, que retrocedieron un 1.5%, y las de Boeing, que cayeron un 0.5 por ciento.

El sector de energía fue uno de los de peor desempeño de los 11 que integran al S&P, con un descenso de un 0.8%, presionado por una caída de un 2% de los precios del petróleo luego de que se conocieron datos que mostraron un aumento de los inventarios y la producción de crudo de Estados Unidos.