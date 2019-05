Los índices en Wall Street cerraron con pérdidas, en respuesta a retrocesos en los precios del petróleo y gas en Estados Unidos. En una sesión contrastante con su apertura, que fue al alza y con el S&P 500 en su máximo nivel histórico, los tres índices más importantes del mercado de renta variable cayeron, luego de no coincidir a la baja desde el miércoles pasado.

El finalizar la jornada, el S&P 500, de las 500 empresas más importantes en Estados Unidos, encabezó el retroceso, con un movimiento de -0.75% que lo ubicó en 2,923 unidades. El índice ligaba tres sesiones con máximos históricos y en la apertura de la sesión era impulsado por un avance importante en los títulos de Apple Inc.

La tecnológica de la manzana logró mantener buena parte de la apreciación de sus títulos, que fue motivada por información positiva sobre las ventas de la compañía en Asia. El avance en el valor de sus títulos fue de 4.91% hasta un precio de 210.52 dólares. Durante la sesión los papeles de Apple alcanzaron una variación de hasta 7 por ciento.

Casi tan negativo como el desempeño del S&P 500 fue el del índice Dow Jones, que perdió -0.61% y se ubicó en un nivel de 26,430.14 unidades. La pérdida para el Nasdaq 100, de empresas tecnológicas, fue de -0.38%, a 7,751.85 unidades y se vio limitada por el avance importante en las acciones de Apple.

Mejores y peores emisoras

Los mejores resultados de la sesión en el Dow Jones Industrial Average fueron Apple Inc, con 4.91% a 210.52 dólares al cierre; seguido por Johnson & Johnson, con 0.53%, a un precio de 141.95 dólares, y Pfizer Inc, con 0.39% a 40.77 dólares. Los peores resultados de la sesión fueron Home Depot Inc, que cayó 2.41% a 198.80 dólares; Nike Inc, con 2.20% a 85.90 dólares, y Microsoft Corporation, con 2.08% a 127.88 dólares.

[email protected]