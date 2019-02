Wall Street subió el viernes con el Dow Jones y el NASDAQ, registrando una racha de ocho semanas consecutivas de alzas, ya que los inversores se sintieron más confiados en que Estados Unidos y China alcanzarán un acuerdo para resolver su prolongada guerra comercial.

Los tres índices más importantes de la Bolsa de Nueva York finalizaron la sesión con alzas y, por cuarta sesión seguida, el S&P 500 cerró sobre su promedio móvil de 200 días, un nivel técnico clave.

Las conversaciones entre las dos mayores economías del mundo se reanudarán la próxima semana en Washington. Ambas partes informaron que se registraron progresos para resolver la disputa.

Las acciones industriales vulnerables a los aranceles le dieron el mayor respaldo al Dow Jones, lideradas por alzas en Boeing Co, 3M Co, United Technologies Inc y Caterpillar Inc.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 1.74%, a 25,883.25 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 1.09%, a 2,775.6 unidades. El NASDAQ, en tanto, ganó 0.61%, a 7,472.41 unidades.

Los 11 mayores sectores del S&P 500 cerraron la sesión con alzas. El sector financiero, sensible a las alzas de tasas de interés, lideró el avance tras repuntar de la liquidación sufrida el jueves.

Las acciones de PepsiCo ganaron 3.1%, incluso después de que la compañía pronosticara una sorpresiva caída en sus ganancias para todo el año.

BMV acumula pérdida semanal

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acumuló una pérdida semanal de 0.44%, impulsada por datos económicos, la negociación comercial entre Estados Unidos y China, y reportes corporativos, entre otros.

El viernes, el principal indicador accionario, S&P/BMV IPC, se colocó en 42,988.72 unidades, con lo que en la primera quincena de febrero tuvo una baja de 2.27%, pero en el año mantiene un rendimiento de 3.24 por ciento.

El mercado mexicano se vio afectado durante la semana por las caídas que tuvieron emisoras de alta ponderación, como América Móvil, después de la presentación de sus reportes trimestrales.

