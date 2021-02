Wall Street

Wall Street cierra mixto; S&P 500 y Nasdaq caen desde niveles récord

Una ola de ventas en Tesla Inc y menores caídas en Amazon.com Inc, Microsoft Corp y Apple Inc hicieron caer al Nasdaq y pesaron en el S&P 500. El índice de consumo discrecional fue el mayor lastre para el S&P. Por el lado positivo, la energía y las finanzas subieron.