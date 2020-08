El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron el martes 25 de agosto máximos históricos, pero la caída de las acciones de Apple limitó las ganancias por la evolución positiva del comercio entre Estados Unidos y China y los nuevos avances en la batalla médica contra la pandemia del coronavirus.

El Dow Jones, que aún no ha recuperado su máximo de febrero, terminó la sesión con una baja. Las acciones de Apple Inc retrocedieron un 0.8% antes de su división en cuatro.

La división, que reducirá el peso de Apple en el Dow, provocó una reorganización en el Promedio Industrial, con Salesforce.com reemplazando a Exxon Mobil Corp, Amgen Inc tomando el puesto de Pfizer Inc, y Raytheon Technologies Corp desplazado por Honeywell International Inc.

Las acciones de Salesforce.com, Amgen y Honeywell avanzaron un 3.6%, 3.2% y 5.4%, respectivamente.

"Estos cambios reflejan lo que ha ocurrido en el entorno empresarial general", dijo Robert Pavlik, jefe de estrategia de inversión de SlateStone Wealth LLC en Nueva York.

"Pero si (el Dow Jones) fuera una cartera elaborada por un gestor de inversiones, el cliente lo habría despedido", añadió Pavlik.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 60.02 puntos, o un 0.21%, a 28,248.44 unidades, el S&P 500 ganó 12.34 puntos, o un 0.36%, a 3,443.62 unidades y el Nasdaq compuesto sumó 86.75 puntos, o un 0.76%, a 11,466.47 unidades.

Los funcionarios de comercio en Washington y Pekín reafirmaron su compromiso con la Fase Uno de un acuerdo comercial bilateral, pero la buena voluntad entre los países fue opacada luego de que China calificó el vuelo de un avión espía de Estados Unidos en una zona restringida como una "provocación abierta".

El fabricante de medicamentos británico AstraZeneca ha comenzado las pruebas de su medicamento basado en anticuerpos para el tratamiento y la prevención de Covid-19, el último avance en la carrera mundial para combatir la pandemia.

En el frente económico, el índice de confianza del consumidor de Conference Board cayó a un mínimo de seis años este mes, mientras que un informe del Departamento de Comercio mostró que las ventas de casas nuevas en julio subieron a un máximo de más de 13 años y medio.

