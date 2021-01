Los principales índices bursátiles del mercado estadounidense cerraron con pérdidas este viernes. Los inversionistas de Wall Street reaccionaron luego de que el plan de estímulo de 1.9 billones de dólares que presentó el presidente electo Joe Biden generó temores por la posibilidad de un aumento en los impuestos.

El principal índice Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes industriales, se movió -0.50% a un nivel de 30,835.60 puntos. El índice de referencia S&P 500, que integran las 500 firmas más sólidas de ese mercado, cayó -0.66% a 3,770.49 puntos. El Nasdaq, de tecnología, cedió -0.86% a 13,000.47 puntos.

Los inversionistas evaluaron hoy los los resultados trimestrales de grandes compañías del sector financiero. Las acciones de JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co, que habían experimentado un fuerte repunte en el período previo al reporte cayeron -1.83%, -6.98% y -8.07%, respectivamente.

Los principales índices accionarios de Estados Unidos acumularon ligeras pérdidas esta semana, después de haber avanzado a máximos históricos la semana pasada. Seis de 11 principales sectores del índice S&P retrocedieron. Las pérdidas fueron encabezadas por firmas de energía, financieras e industriales.

La propuesta de Joe Biden presentada el jueves incluye un monto de 415,000 millones de dólares para acelerar la distribución de vacunas, alrededor de 1 billón de dólares en ayuda directa a los hogares y alrededor de 440,000 millones de dólares para pequeñas empresas particularmente afectadas por la pandemia.

