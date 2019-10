El S&P 500 bajó el martes en Wall Street y puso fin a una racha ganadora de cuatro sesiones, tras tocar un máximo histórico en la sesión, en una jornada en que los inversionistas asimilaban una avalancha de resultados y las últimas informaciones sobre un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

El Promedio Industrial Dow Jones Industrial, cedió 0.07% para finalizar en 27,071.42 puntos, mientras que el Nasdaq cayó 0.59% a 8,276.85 puntos. El índice general S&P 500 cedió 0.08% a 3,036.89 puntos.

La esperanza de que se selle un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y la expectativa de otro recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal, cuando concluya el miércoles su reunión de dos días, han impulsado a las acciones en las últimas sesiones, lo que llevó al S&P a anotar un segundo récord intradiario consecutivo.

Pero los índices retrocedieron después de que un funcionario estadounidense dijo a Reuters que Washington y Pekín continúan trabajando en un acuerdo comercial provisorio, pero que es posible que no se complete a tiempo para que los líderes de ambos países lo firmen en Chile en noviembre.

Las acciones del sector tecnológico, que han estado estrechamente vinculadas al avance de las negociaciones comerciales, perdieron terreno después del informe y cayeron un 0.92 por ciento.

Los fabricantes de medicamentos Merck & Co Inc y Pfizer Inc ganaron después de informar buenos resultados del tercer trimestre, ayudando a que el Dow Jones y el S&P cerraran casi estables.

El sector salud, que ha sido el de segundo peor desempeño entre los 11 principales sectores del S&P 500 este año, subió 1,16%, impulsado por las ganancias de Merck y Pfizer.

Pero las acciones de la matriz de Google, Alphabet Inc , perdieron un 2.20% y afectaron el desempeño del Nasdaq, ya que sus ganancias trimestrales no cumplieron las estimaciones debido a mayores costos.

Las ganancias en el tercer trimestre de las compañías del S&P 500 han sido mejores de lo esperado, aliviando algunas de las preocupaciones que han afectado a los mercados este año. Más del 77% de las 236 empresas que reportaron sus resultados hasta ahora han superado las expectativas de ganancias, según datos de Refinitiv.

